Законопроект, разрешающий вводить армию России в другие страны для защиты россиян, арестованных или преследуемых по решениям иностранных и международных судов, будет рассмотрен в приоритетном порядке. Об этом журналистам сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Документ был внесен правительством в Госдуму 19 марта. Он вносит изменения в федеральные законы «О гражданстве Российской Федерации» и «Об обороне». По данным источников РБК, законопроект был одобрен правительственной комиссией еще 10 марта.

Законопроект распространяется только на решения судов, в которых Россия не участвует и чья компетенция не опирается на международный договор с ней или на резолюцию Совета Безопасности ООН. Помимо возможного использования армии, документ обязывает органы власти по решению президента принимать необходимые меры защиты таких граждан в пределах своих полномочий. Таким образом, речь идет об экстерриториальном применении российских вооруженных сил.

Володин сообщил, что законопроект направлен в комитет Госдумы по обороне. Он добавил, что документ будет рассмотрен в приоритетном порядке, поскольку цель проектируемых норм — «усиление защиты прав наших граждан от действий недружественных иностранных государств».

«Западная система правосудия окончательно себя дискредитировала. Фактически она перестала существовать. Вместо верховенства закона — грубейшее вмешательство в дела суверенных государств, нарушения международных норм и правил, сопровождающиеся незаконным преследованием людей. В этих условиях важно сделать все для защиты наших граждан за рубежом, в том числе от неправомерных посягательств на их права и свободу», — заявил он.

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон об отказе от исполнения постановлений иностранных уголовных судов и международных органов, чья компетенция не основана на договоре с РФ или резолюции Совбеза ООН.