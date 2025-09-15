Аналитический центр ВЦИОМ опубликовал результаты сравнительного исследования о моральных ориентирах россиян и американцев. RTVI ознакомился с его результатами.

Анализ показал: в обеих странах большинство граждан считают морально допустимыми использование контрацепции, рождение ребёнка вне брака, добрачные сексуальные отношения и развод. Личная жизнь всё чаще воспринимается как сфера собственного выбора — как в России, так и в США. Схожим образом обе страны относятся и к ношению одежды из меха и кожи.

Однако серьезные различия проявляются в вопросах, где сталкиваются индивидуальные права и коллективные нормы. В США значительно выше уровень одобрения гомосексуальных отношений (64% против 12% в России), смены пола (40% против 10%), азартных игр (63% против 20%), а также порнографии, полигамии и самоубийства. Российское общество сохраняет жесткие табу на подобные практики, объясняя это защитой традиционных ценностей и социального порядка.

При этом универсального консенсуса нет ни в одной из стран по таким темам, как смертная казнь, аборты, эвтаназия, эксперименты на животных и клонирование. Здесь пересекаются религиозные взгляды, культурные традиции и гуманистические аргументы о праве человека на выбор.

Эксперты отмечают: ключевой «водораздел» проходит между индивидуальным и коллективным. В США моральные ориентиры чаще формируются через призму свободы личности, тогда как в России приоритет отдается интересам общества в целом и его устоявшимся нормам.