Великий герцог Люксембурга Анри официально отрёкся от престола. Теперь его старший сын Гийом будет официально приведён к присяге в качестве нового великого герцога. По сути это формальность, поскольку 70-летний Анри уже несколько лет как вышел на пенсию, препоручив исполнение герцогских обязанностей своему наследнику.

На церемонии в Великом герцогском дворце в Люксембурге присутствовали бельгийский король Филипп, королева Матильда. В первом ряду с ними сидели король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима. Бельгийская кронпринцесса Елизавета, которая ради этого специально прилетела с учебы в США, и нидерландская принцесса Амалия сидели во втором ряду за своими родителями.

«Новая великая герцогиня Стефания имела бельгийское гражданство до своего брака с Гийомом в 2012 году. Наш король — племянник отрекшегося от престола великого герцога Анри», — пишут сегодня бельгийские газеты.

После подписания декларации об отречении герцог и его сын, оба в парадной военной форме, пожали друг другу руки. Затем премьер-министр Люксембурга Люк Фриден произнёс краткую речь, в которой поблагодарил ушедшего великого герцога за его труды на благо страны и ее жителей. Он отметил, что в лице Анри люксембургский народ «не мог и мечтать о лучшем монархе», который исполнял свои обязанности «всем сердцем и душой» и посвятил свою жизнь «служению нашей стране с непоколебимой преданностью». По словам премьера, теперь народ поддержит нового великого герцога Гийома с той же теплотой и верностью, как и его отца и деда.

Численность населения Люксембурга составляет около 670 тысяч человек, это одно из самых маленьких государств Европы и единственная в мире страна, где правителем является великий герцог.

В пятницу, 3 октября, после торжественной церемонии отречения герцога и приведения его сына к присяге в парламенте Люксембурга великокняжеская семья выйдет на балкон дворца, чтобы поприветствовать собравшуюся публику. Затем состоится прием в мэрии, после которого члены великокняжеской семьи встретятся с жителями Люксембурга в центре города. Кроме того, в программу сегодняшних торжественных мероприятий входят прием, организованный правительством страны, и торжественный ужин во дворце.