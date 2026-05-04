Правительство Великобритании объявило о намерении вступить в переговоры по присоединению к программе кредитования Украины Европейским союзом Речь идет о по предоставлении Киеву кредита в размере 90 млрд евро (106 млрд долларов).

Ожидается, что в понедельник, 4 мая, британский премьер-министр Кир Стармер на саммите Европейского политического сообщества в Ереване подтвердит стремление Лондона к тесному сотрудничеству с ЕС по вопросам поставок Украине. Этот шаг рассматривается как признак углубления европейских связей в сфере обороны на фоне растущего давления со стороны США, пишет Reuters.

Кредит, который был одобрен Евросоюзом в прошлом месяце, рассчитан на покрытие двух третей потребностей Украины в течение следующих двух лет. Большая часть этих средств зарезервирована на военные расходы.

В официальном заявлении британского правительства отмечается, что дополнительное финансирование может открыть новые возможности для национального бизнеса, особенно в оборонном секторе.