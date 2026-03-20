Если Украина вновь атакует газопровод «Турецкий поток», то Венгрия объявит это терроризмом и примет жесткие меры. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, пишет издание Origo.

Орбан отметил, что удар украинских дронов по компрессорной станции газопровода «Турецкий поток» стал третьей по счету «террористической акцией» Киева против венгерских энергетических интересов. Он пообещал, что четвертой подобной акции не допустит.

По его мнению, логика событий выстраивается в четкую цепочку. Первой акцией он считает подрыв «Северного потока». «Украина — это государство, которое использует инструменты государственного терроризма», — заявил премьер.

Вторым шагом стала односторонняя блокада газопровода, по которому в Венгрию поступал дешевый российский газ — это произошло в 2022 году в нарушение соглашений с Евросоюзом. Третьим — блокада нефтепровода «Дружба».

Теперь, по мнению Орбана, под угрозой оказался «Турецкий поток», который Венгрия использует как альтернативу после перекрытия прямого газового маршрута. «Кто трижды сделал то, что сделал, тот способен на это и в четвертый раз — если мы позволим», — предупредил он.

Газопровод «Турецкий поток» начал работу в 2020 году. Он проходит по дну Черного моря, соединяя Россию и Турцию. Мощность каждой из двух ниток, по одной из которых газ поступает в Турцию, по другой — в страны Юго-Восточной Европы, составляет в среднем 15,75 млрд кубометров в год. С января 2025 года — основной трубопроводный маршрут поставки российского газа в Европу.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее заявил: 22 украинских дрона ударили по компрессорной станции «Турецкого потока» на территории России.

«Эта станция абсолютно необходима для поставок природного газа в Венгрию. Украинцы уже держат нас под нефтяной блокадой, а теперь хотят сделать невозможным и наше газоснабжение», — заявил он.

Орбан обозначил, что Венгрия намерена дать в случае необходимости жесткий ответ.

«Венгрия должна постоянно проводить сдерживающие и наблюдательные операции, чтобы украинцы поняли: у них нет возможности это сделать. Если сделают — мы объявим это государственным терроризмом и выступим против них на международном уровне», — сказал он.

С 17 по 19 марта объекты критической инфраструктуры «Газпрома», отвечающие за экспорт газа по трубопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток», подверглись нападению 26 дронов. Все беспилотники нейтрализованы, объекты остались невредимы.

14 марта Орбан опубликовал в соцсети X развернутый ответ на открытое письмо бывшего президента Украины Виктора Ющенко, который призвал венгерского премьера стать «лидером, которого мир когда-то уважал».

Орбан ответил жестко, однако при этом обратился к Ющенко как к «старому другу». «Мы, венгры, на протяжении тысячелетней истории всегда были народом борцов за свободу и останемся им. Пожалуйста, предупредите вашего президента: руки прочь от свободы венгров. Убедите его не шантажировать мою страну и не угрожать ее лидерам», — написал премьер.

Он напомнил, что после начала российско-украинского конфликта Венгрия приняла украинских беженцев, обеспечила их жильем, едой и безопасностью, а также открыла украиноязычные школы для детей. «Это позор, что сегодня права венгерского национального меньшинства на Украине хуже, чем в старые недобрые времена», — указал он, имея в виду венгров Закарпатья, которым, по его словам, отказывают в том, что Венгрия предоставила украинским детям.

Орбан также предупредил, что республика не предоставит Украине «ни денег, ни оружия, ни солдат», так как Будапешт не хочет участвовать в боевых действиях, а Россия «не является врагом Венгрии». При этом премьер завершил письмо так: «Если какая-либо иностранная держава когда-либо будет угрожать вам или вашей семье — знайте, что вы всегда можете рассчитывать на меня. У нас для вас всегда найдется безопасное место».