Вице-президент США Джей Ди Вэнс напомнил израильским политикам, что Соединенные Штаты — единственный оставшийся у Израиля «могущественный союзник в мире». Так он ответил на критику еврейского государства в адрес мирной сделки с Ираном.

«[Президент США] Дональд Трамп — единственный глава государства во всем мире, который в данный момент сочувствует государству Израиль. Если бы я был членом кабинета израильского правительства, я бы, возможно, не нападал на единственного оставшегося у меня могущественного союзника в мире», — сказал Вэнс на брифинге в Белом доме.

Также вице-президент напомнил, что две трети оборонительного вооружения, защищавшего Израиль, было создано «американскими руками за счет американских налогоплательщиков». Как пишет агентство Reuters, США ежегодно предоставляют Израилю военную помощь на $4 млрд.

Ранее израильским министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир раскритиковал сделку Вашингтона и Тегерана, настаивая на том, что войска останутся в Ливане. При этом первый пункт Меморандума о взаимопонимании, подписанного 17 июня Соединенными Штатами и Ираном, предусматривает прекращение военных действий на всех фронтах, в том числе и в Ливане.

18 июня Израиль опубликовал карту, на которой показал расширенную зону военного контроля на юге ливанской территории, отметив, что не исключает атак за ее пределами.

Научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская в разговоре с RTVI отметила, что Израиль не участвовал в подписании, а потому «может не считать себя связанным» этим Меморандумом.