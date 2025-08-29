В ходе двусторонних переговоров с участием специального представителя президента США Стива Уиткоффа Москве и Вашингтону удалось существенно сузить круг разногласий по украинской проблематике. Диалог позволил сконцентрироваться на двух ключевых аспектах: предоставлении гарантий безопасности и урегулировании территориальных вопросов, написал в соцсети Х американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

Такое заявление он сделал в ответ на публикацию Politico, посвященную методам работы Уиткоффа. В материале издание, ссылаясь на анонимные источники, критиковало стиль ведения переговоров спецпредставителя. В частности, утверждалось, что Уиткофф не проинформировал заинтересованные стороны о содержании своей беседы с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Кроме того, как говорится в публикации, американские, украинские и европейские официальные лица якобы выражали претензии по поводу его нежелания координировать позицию с экспертами и союзниками, что, по их мнению, негативно сказывалось на уровне подготовки к диалогу.

Вэнс опроверг эти сведения, охарактеризовав Уиткоффа как крайне ценного и профессионального участника переговорного процесса.

«Он никого не вводил в заблуждение относительно того, что говорили ему россияне, и какие уступки были сделаны. Результаты его переговоров заключаются в том, что мы сузили список открытых вопросов по конфликту на Украине до четко определенных: гарантий безопасности и территориальных уступок», — написал он.

Вэнс добавил, что публикация Politico демонстрирует признаки недобросовестной журналистики и служит инструментом вмешательства извне, целью которого является подрыв репутации действующего правительства США.

Вместе с тем вице-президент Соединенных Штатов заявил, что достижение мира остается неопределенной перспективой, однако если оно станет возможным, то исключительно благодаря напряженной работе Уиткоффа и американского президента Дональда Трампа, которая ведется вопреки откровенной дезинформации со стороны ведущих медиа.

Днем ранее, 28 августа, президент США выразил мнение о нереалистичности позиции Украины и Евросоюза по урегулированию конфликта. Согласно информации The Atlantic, он полагает, что для достижения мира Киеву и ЕС необходимо согласие на территориальные уступки. В то же время президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения со специальным представителем США Китом Келлогом категорически отклонил подобный сценарий.

Согласно информации Reuters, российский лидер Владимир Путин может смягчить свои первоначальные территориальные требования, выдвинутые в июне 2024 года. Тогда Москва настаивала на официальном признании Киевом принадлежности России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

По данным источников агентства, в рамках потенциального компромиссного решения Россия готова вернуть Украине контроль над частями Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей, которые в настоящее время заняты российскими вооруженными силами.