Намаз не должен создавать неудобств окружающим или нарушать общественный порядок, заявил телеграм-каналу Readovka верховный муфтий России, глава Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) Талгат Таджуддин.

Хотя ислам позволяет молиться «практически везде», верующие должны учитывать права и других граждан, отметил он: например, перекрытие дорожного движения из-за намаза — «не только неприятно», но и считается нарушением общественного порядка.

Глава ЦДУМ подчеркнул, что российское законодательство «нормальное» и не запрещает молитву. Кроме того, на территории страны, включая аэропорты, вокзалы и супермаркеты, есть специальные молельные комнаты, напомнил он.

«Мы должны все друг друга уважать. Мои права должны соизмеряться с правами других. Не должно быть показухи просто ради показухи или кому-то чтобы насолить», — резюмировал Таджуддин.

Эту позицию Верховный муфтий России высказывал РИА Новости еще в декабре. Он говорил, что публичные намазы «показушные» и вызывают «вопросы и раздражение», в том числе среди самих мусульман, и призывал планировать передвижения по городу с учетом времени молитвы.

Ранее в Министерстве по национальной политике и вопросам религии Дагестана заявили, что личная или совместная молитва при условии соблюдения общественного порядка не требует разрешения органов власти, поскольку предусмотрена конституционными правами граждан.

Представитель ведомства Мурад Загиров пояснял, что намаз нельзя рассматривать как миссионерство или политическое публичное мероприятие, но посоветовал верующим по возможности выбирать для молитвы тихие и спокойные места.