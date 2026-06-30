Верховный суд США постановил, что президент Дональд Трамп может увольнять руководителей большинства независимых федеральных агентств, даже если федеральное законодательство предусматривает защиту их полномочий. Одновременно суд сделал исключение для Федеральной резервной системы (ФРС), временно запретив увольнение члена Совета управляющих Лизы Кук, пишет The New York Times.

Решение по делу было принято большинством в шесть голосов против трех. Суд пришел к выводу, что президент вправе освобождать от должности руководителей независимых регуляторов, осуществляющих исполнительные функции. Поводом для разбирательства стало увольнение члена Федеральной торговой комиссии Ребекки Келли Слотер, которая оспорила решение Трампа, сославшись на закон, допускающий отстранение комиссаров только за неэффективность, неисполнение обязанностей или должностные нарушения. По оценке The New York Times, решение может затронуть более двух десятков независимых федеральных агентств.

Отдельным решением суд пятью голосами против четырех оставил Лизу Кук в должности члена Совета управляющих ФРС на время судебного разбирательства. Судьи указали, что администрация не обеспечила ей возможность ознакомиться с предъявленными обвинениями и ответить на них, а также подчеркнули особый статус Федеральной резервной системы и ее независимость. При этом суд не исключил возможности ее последующего увольнения, если будут соблюдены необходимые процессуальные требования.

Трамп назвал решение по делу независимых регуляторов «большой победой» и «историческим» для президентских полномочий. Судьи, не согласившиеся с решением большинства, заявили, что оно существенно меняет баланс полномочий между Конгрессом и президентом и усиливает влияние Белого дома на независимые федеральные ведомства.

Дональд Трамп пытался уволить Лизу Кук, обвинив ее в ипотечном мошенничестве. Он утверждал, что это является достаточным основанием для ее отстранения.

Однако Верховный суд не оценивал достоверность этих обвинений. Судьи указали, что Кук не была предоставлена возможность ознакомиться с доказательствами и ответить на эти неподтвержденные обвинения. Председатель Верховного суда Джон Робертс написал, что администрация не обеспечила ей надлежащую процедуру.

Сама Лиза Кук заявила, что обвинения являются «искусственно созданным предлогом», а настоящей причиной попытки увольнения стало то, что она «отказалась поддаваться политическому давлению и продолжала принимать решения по процентным ставкам, исходя исключительно из интересов американского народа».