На заседании Совета Безопасности ООН только представители Китая, Греции и Либерии осудили удар по автобусу с белорусскими гражданами в Брянской области России. Представитель Секретариата ООН также осудил любые атаки на гражданское население. Об этом сообщает ТАСС.

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Сунь Лэй заявил, что Пекин осуждает любые нападения на гражданских лиц. По его словам, мирное население ни при каких обстоятельствах не должно становиться целью атак. Представитель Греции осудил преднамеренные удары по гражданским лицам и объектам, призвал соблюдать международное гуманитарное право и выступил за проведение независимого расследования с участием профильных структур ООН. Представитель Либерии также осудил любые действия, направленные против гражданского населения, особенно детей.

По информации ТАСС, представители большинства западных стран не осудили удар. Они заявляли, что не могут подтвердить обстоятельства произошедшего, либо ограничивались призывами к проведению расследования. Представительница Франции, в частности, вместо оценки инцидента заявила о поддержке Украины.

17 июня двухэтажный автобус, в котором ехала школьная футбольная команда из Беларуси, подвергся атаке БПЛА на трассе А240 в Брянской области. Автобус следовал из Гомеля в Геленджик.

В транспорте находились 44 человека, из них 28 ― дети. Погибла женщина, восемь человек пострадали.