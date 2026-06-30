Член Совета Федерации Айрат Гибатдинов призвал полностью запретить вейпы на территории России. В беседе с NEWS.ru он отметил, что любые инициативы по защите детей от никотина важны, однако в случае с электронными сигаретами вопрос нужно ставить именно о тотальном запрете, а не о возрастных ограничениях.

По словам сенатора, вред электронных систем доставки никотина давно доказан, а их распространение стало серьезной угрозой для здоровья людей. Внимания заслуживает и идея поэтапного ограничения производства и оборота никотиносодержащей продукции — если цель в том, чтобы вырастить здоровое поколение.

«Необходимо обсуждать не ограничения для отдельных возрастных категорий, а полный запрет продажи вейпов. Электронные сигареты давно превратились в инструмент вовлечения подростков и молодежи в никотиновую зависимость», — сказал Гибатдинов.

Он подчеркнул, что в России нужно сформировать поколение, для которого курение и вейпинг не являются нормой. Если никотиновая продукция не будет доступной и привычной частью повседневной жизни, у детей окажется значительно меньше соблазнов начать ее употреблять, считает сенатор.

Об опасности вейпов для здоровья в интервью программе «Что это было» на RTVI ранее рассказывал врач-психиатр, нарколог Василий Шуров. Он назвал электронные сигареты «маркетинговым ходом по вовлечению подростков в никотиновую зависимость». По словам нарколога, за несколько лет вейпинга молодые люди зарабатывают тяжелые проблемы с легкими и дыхательную недостаточность, как у стариков, а у вейперов есть и отдельное заболевание — крайне тяжелая пневмония, способная привести к инвалидности.

Отдельную угрозу, по мнению врача, несут пищевые добавки.

«Когда ты ими ингалируешься, они бомбардируют твои легкие, сурфактанты, разрушают альвеолы, нарушают иммунитет. Что толку писать, что это пищевые добавки? Мы же едой не дышим», — пояснил Шуров.

Он считает, что вейпы давно пора запретить: по его словам, сегодня дети с 12 лет «парят дома так, что обои отклеиваются».

17 декабря Госдума приняла закон о запрете продажи вейпов и табака на остановках общественного транспорта с 1 сентября 2026 года. Единственное исключение — населенные пункты, где есть лишь одна точка сбыта табачной продукции.