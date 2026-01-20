Третий кассационный суд общей юрисдикции отменил решения первых двух инстанций и прекратил производство по административному делу в отношении петербургского активиста Саввы Федосеева. По этому делу в сентябре прошлого года он был отправлен под административный арест. Федосееву вменяли демонстрацию экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ) из-за фотографии Алексея Навального. Адвокаты назвали решение кассации — первым в своем роде, а сам активист получил право на реабилитацию.

О том, что кассационный суд отменил решение по делу активиста национал-демократического движения «Общество.Будущее» Саввы Федосеева, 20 января сообщил его адвокат, ветеран СВО Алексей Калугин. «По информации с сайта суда, постановление отменено полностью, с прекращением производства по делу», — написал юрист в своем телеграм-канале.

В беседе с RTVI Калугин отметил, что решение суда кассационной инстанции — это большой успех.

«Будет лукавством сказать, что я сильно верил в победу, но я ни на секунду не сомневался правильности нашей позиции. Сам текст решения мы пока не видели, но такой результат является большим успехом. Савва теперь может предъявить иск с требованием о взыскании компенсации за проведенные 13 суток под административным арестом, но мы пока не обсуждали это», — добавил Калугин.

Сам Савва Федосеев в разговоре с RTVI признался, что решение суда стало для него неожиданным.

«Ожидал ли я? Ну, во-первых, когда я в сентябре прошлого года пришел в отдел полиции, чтобы давать объяснения, я не ожидал, что ко мне будут претензии из-за мертвого проукраинского политика. В Кировском районном суде я не ожидал, что мне дадут максимальный срок [по данной статье] 15 суток. В городском суде я ожидал, что мне все-таки скостят побольше, чем двое суток. Что касается кассации, то и я сам много раз там бывал в связи с моими делами по выборам, и мой адвокат мне говорил, что особо рассчитывать не нужно, и что какой-то процент на справедливое решение есть только в Верховном суде. Поэтому справедливое решение кассационного суда, честно скажу, было для меня неожиданностью», — сказал Федосеев.

По словам активиста, впечатления от решения у него «самые положительные». Как отметил Федосеев, в предыдущих двух инстанциях он постоянно говорил о своей невиновности и рад, что кассационный суд подтвердил, что его слова верны.

Относительно подачи иска по реабилитации Федоссев сказал, что «на 99%» подавать таковой он не планирует. Так как цель обжалования была достигнута. Главное задачей обращения с кассацией, добавил активист, была в том, чтобы доказать свою невиновность и устранить риски, связанные с возможным уголовным преследованием в случае повторного привлечения ответственности по статье 20.3 КоАП РФ.

Федосеев также подчеркнул, что причина подачи жалоб была именно в этом, а не в том, что он планирует участвовать в выборах 2026 года. «Как я не собирался в них принимать участие, так и продолжаю придерживаться той же точки зрения», — сказал активист.

Адвокатское объединение Zlawyers назвало решение Третьего кассационного суда первым в своем роде по делам, связанным с публикацией фотографий Навального. Юристы предположили, что причиной отмены решение судов двух предыдущих инстанций стали грубые нарушения либо материального, либо процессуального права.

28-летний Савва Федосеев стал фигурантом дела о демонстрации экстремистской символики из-за поста в соцсетях, опубликованного в июне 2025 года. В посте речь шла о смерти Алексея Навального. Также к посту была прикреплена фотография оппозиционного политика. Изучая пост, полиция пришла к выводу, что так как организации, которые создал и которыми руководил Навальный, в России признаны экстремистскими, то и его фотография является демонстрацией экстремистской символикой и пропагандой экстремизма. Суд первой инстанции счел эти доводы вполне обоснованными и арестовал Федосеева на 15 суток. Впоследствии Санкт-Петербургский городской суд смягчил наказание до 13 суток.

В судах Федосеев неоднократно заявлял, что не мог пропагандировать экстремистские организации, ведь к самому Навальному он относится как к человеку, занявшему на фоне боевых действий на Украине «предательскую позицию». Сам Федоссев в 2022 году поддержал действия руководства РФ, возил гуманитарку бойцам российской армии и имеет благодарности за помощь СВО. Адвокат Федосеева Алексей Калугин, лично участвовавший в СВО в качестве бойца добровольческой бригады «Эспаньола», сказал, что и сам безвозмездно получил от своего подзащитного, находясь на передовой, аптечка, шлем и оборудование для наблюдения за позициями.

В суде адвокат упирал на то, что человек, или физическое лицо, не могут являться атрибутикой или символикой какой-либо организации.