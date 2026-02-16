Бывший заместитель председателя правления Судостроительного банка (СБ-банк) Василий Мельников приговорен к шести годам колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей. Такое решение вынес Замоскворецкий районный суд Москвы. Экс-банкир признан виновным в растрате 11 миллиардов рублей (ч. 4 ст. 160 УК РФ), пишет «Коммерсант».

По версии следствия, эти средства были выведены из банка под видом выдачи заведомо невозвратных кредитов. Ранее за это же преступление уже осудили бывшего директора департамента кредитования СБ-банка Ирину Кукарскую и ее подчиненного Сергея Зыкова.

В ходе судебных прений государственный обвинитель запрашивал для Мельникова пять с половиной лет лишения свободы. Однако суд счел это наказание недостаточным и назначил на полгода больше, дополнив приговор штрафом.

Защита осужденного намерена обжаловать судебное решение. Адвокат Мельникова Валерий Панасюк назвал приговор несправедливым и чрезмерно суровым. По словам защитника, в деле отсутствует доказательная база причастности банкира к инкриминируемым деяниям. Адвокат отметил, что в период выдачи кредитов его подзащитный не имел отношения к работе кредитного комитета. Более того, 8 миллиардов из 11 были выданы без одобрения этого органа вообще.

С учетом времени, проведенного под стражей во время следствия, Мельников сможет претендовать на условно-досрочное освобождение через год и четыре месяца.

СБ-банк лишился лицензии 16 февраля 2015 года. На тот момент его долг перед вкладчиками составлял почти 37 миллиардов рублей. Мельников работал в банке с 1999 года и стал первым топ-менеджером, привлеченным к уголовной ответственности. В 2015 году его обвинили не в хищениях, а в фальсификации отчетности (ст. 172.1 УК РФ).

В 2016 году Дорогомиловский суд Москвы признал его виновным в том, что он, зная о недостаточности средств на корсчете, внес недостоверные данные в отчетность для Центробанка. Тогда Мельников отделался штрафом в 300 тысяч рублей. Не дожидаясь более серьезных претензий со стороны оперативников ГУЭБиПК МВД, экс-финансист уехал в Латвию.

Заочное обвинение в растрате ему предъявили 28 августа 2018 года. Спустя год его объявили в международный розыск и заочно арестовали.

В это время в суде уже шел процесс над его сообщниками — Кукарской и Зыковым. В сентябре 2020 года они получили 3,5 и 4,5 года колонии соответственно. Мосгорсуд, рассмотрев апелляцию, счел приговор слишком мягким и добавил каждому еще по полтора года.

Мельников добровольно вернулся на родину в сентябре 2021 года. Защита настаивала, что он не скрывался, а отсутствовал из-за пандемийных ограничений. Вину он так и не признал.

Адвокаты банкира ходатайствовали о прекращении дела в связи с истечением десятилетнего срока давности, однако суд отказал. Два года из этого срока Мельников находился в международном розыске, и они не засчитываются.

Следствие продолжает розыск и других топ-менеджеров СБ-банка, сумевших скрыться. Среди них бывший президент банка Андрей Егоров, и. о. председателя правления Алексей Парфенов и совладелец Андрей Вовченко.

Последний обвиняется в серии фиктивных сделок по выводу активов банка, включая здание на Садовнической улице в центре Москвы. Ущерб от его действий оценивается почти в 6 миллиардов рублей. Заочный процесс над Вовченко и его предполагаемым сообщником Степаном Мелконовым, уехавшими в Канаду, сейчас проходит в том же Замоскворецком суде.