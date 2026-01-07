Днем 7 января на территории базы отдыха «Ашатли-парк» в Пермском крае упал частный вертолет Robinson R44. В результате погибли два человека, передает региональное управление МЧС.

Shot пишет, что вертолет был двухместным. Внутри находились пилот и пассажиры. Изначально телеграм-каналы писали, что одному человеку удалось выжить и что он находится под наблюдением врачей. Позднее каналы сообщили, что все находившиеся на борту погибли.

На кадрах, которые публикует Уральская транспортная прокуратура, видно, как вертолет зацепился за трос канатной дороги и рухнул. Недалеко от места происшествия проезжали лыжники. В МЧС уточнили, что разрушений и пострадавших на земле нет.

Причина произошедшего пока неизвестна — транспортная прокуратура проводит проверку. К устранению последствий крушения вертолета привлечены около 40 человек и 14 единиц техники от РСЧС.

Собеседники «Ъ-Прикамье» сообщили, что заявки или уведомления на совершение соответствующего полета в региональный центр организации воздушного движения не поступало. Телеграм-каналы «112» и Baza также называют передвижение вертолета Robinson R44 над территорией Пермского края несанкционированным.

По данным «112», вертолет принадлежит компании «Таттранском», предоставляющей транспортные услуги. «Подъем» указывает, что на борту находились учредитель этой фирмы Ильяс Гимадутдинов и один из ее сотрудников.

Baza называет Гимадутдинова пермским миллионером. Как утверждает телеграм-канал, второй погибший — начальник автомобильной колонны «Таттранском» Эльмир Коняков.

После крушения вертолета горнолыжный склон временно закрыли. «Скоро вернемся на склон, а пока отдыхайте с комфортом», — сообщила администрация комплекса.