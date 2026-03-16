Погода в Москве и области на предстоящей неделе останется стабильной и аномально теплой для марта. Об этом RTVI рассказала главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

«Характер погоды у нас практически не изменится, ее будет по-прежнему определять антициклон. То есть фон атмосферного давления в течение всей недели будет повышенным. <…> Не исключено, что в понедельник и во вторник мы можем перекрыть или приблизиться к прежним рекордам максимальной температуры воздуха», — сказала она.

Осадков, по ее словам, в ближайшее время в столичном регионе не ожидается, днем и ночью будет переменная облачность.

«Преобладающая температура в ночные часы в Москве слабоотрицательная, где-то в пределах от нуля до минус 3 градусов. В центре, внутри Садового кольца, она останется положительной. По области возможно понижение температуры до минус 6 градусов, как это было прошедшей ночью», — добавила синоптик.

Всю неделю днем, вплоть до воскресенья, 22 марта, будет тепло, отметила Позднякова — «где-то плюс 10-12 градусов».

«То есть температура воздуха остается выше климатической нормы градусов на 6−7», — уточнила собеседница RTVI.

Схожий прогноз представил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он сообщил РИА Новости, что в понедельник в Москве ожидается рекордное тепло, осадков в ближайшие дни не предвидится.