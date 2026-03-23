В Москве на этой неделе (23 — 29 марта) будет преимущественно сухо и солнечно, а весь снег окончательно растает к 1 апреля. Об этом RTVI рассказала главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

«Характер погоды существенно меняться не будет. В ночные часы облаков у нас будет немного, поэтому воздух будет остывать. Осадков не ожидается», — сообщила синоптик.

По ее словам, температура в ближайшие ночи будет колебаться от минус 3 до плюс двух градусов, в основном — от минус 1 до плюс 1.

«Дневная температура в течение всего периода [в столичном регионе] плюс 9-14 градусов, в Москве — плюс 11-13 градусов», — добавила Позднякова.

Температурный фон, по ее словам, остается выше климатической нормы на 4-5 градусов. Такую погоду она назвала «довольно комфортной», но отметила негативное влияние сухого воздуха на многих метеочувствительных людей.

«Кислорода в воздухе много, но он [воздух] очень сухой и с каждым днем становится все более запыленным», — пояснила Позднякова.

Что касается снега, то его в начале марта было много, а сейчас ситуация приблизилась к норме, уточнила собеседница RTVI.