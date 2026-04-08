В ближайшие дни Москву и область ожидают дожди, но к Пасхе и Дню космонавтики в регионе потеплеет и осадков не будет. Об этом RTVI рассказала главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

«Погода будет совершенно разная. Завтрашний день [9 апреля] будет по-мартовски холодным — мы ожидаем и осадки в виде снега, мокрого снега, и температуру ночью около нуля градусов. Дневная температура будет всего 2—4 градуса», — сообщила она.

Синоптик отметила, что это «вторжение холода» усилит плотный порывистый ветер с порывами до 12—17 м/с. «Поэтому будет казаться, что на улице почти 0 градусов. Так что одеваться завтра надо теплее», — призвала Позднякова.

В пятницу, 10 апреля, снег сменится дождем, уточнила собеседница RTVI.

«Днем будет небольшой дождь, и начнется постепенное повышение температуры воздуха — будет уже где-то в пределах 5—7 градусов», — добавила она.

Позднякова также рассказала, какой будет погода в ближайшие выходные, в том числе 12 апреля, когда отмечают Пасху и День космонавтики.

«В субботу и воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Дневная температура уже будет выше нуля градусов — где-то 10—12 градусов, в этих пределах», — рассказала она.

В начале следующей недели столичный регион останется под влиянием антициклона, уточнила эксперт.

«Преобладающая температура по региону будет уже где-то 8—13 градусов, в Москве — где-то 11—12 градусов. То есть характер погоды будет меняться в сторону потепления и прекращения нахлынувших ненужных осадков в виде мокрого снега и дождя», — резюмировала Позднякова.