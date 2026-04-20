В Москве и области до конца апреля тепла, скорее всего, не будет — ближайшая неделя ожидается облачной, с дождями и резкими перепадами температуры. Таким прогнозом в беседе с RTVI поделился специалист прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

«Сегодня [20 апреля] и завтра будет достаточно холодно: температура воздуха в ближайшие двое суток не будет дотягивать до нормы 4—5 градусов, максимальное значение в дневные часы — от 5 до 8 градусов. Выше температура не поднимется», — предупредил он.

Синоптик уточнил, что 20-21 апреля — это пасмурные дни с дождем, ветер в это время будет дуть с северо-запада со скоростью 6—11 м/с и порывами до 15 м/с. Ночью температура будет от нуля до плюс 2 градусов, вместе с дождем может выпасть мокрый снег.

В среду немного «распогодится», отметил Ильин: осадков не ожидается, а днем воздух прогреется до 11—13 градусов. Но это будет «кратковременное явление», и уже ночью по области местами возможны заморозки до минус 1 градуса, добавил эксперт.

«В Москве, скорее всего, ниже нуля градусов температура не опустится», — сказал он. Ветер в среду будет западный, а в четверг — южный, ослабнув до 3—8 м/с.

«Солнце нас недолго порадует: снова небо начнет затягивать облаками, и с четверга до воскресенья будет преобладать облачная погода с небольшими дождями», — предупредил специалист.

В четверг и пятницу дневная температура удержится на уровне 8—13 градусов, местами по-прежнему может вместе с дождем выпасть мокрый снег. В выходные снова похолодает — до 6—11 градусов.

Заморозки прекратятся в ночь на 24 апреля, «потому что облаков будет на небе много, выхолаживание будет отсутствовать», уточнил эксперт. Температура во второй половине недели будет держаться в диапазоне 1—6 градусов, сообщил собеседник RTVI.

«До конца недели у нас не солнечные перспективы, а облачные. А до конца апреля каких-то серьезных повышений температуры не ожидается — так и будет то плюс 8—13, то 5—10 градусов в дневные часы», — резюмировал Ильин.

Атмосферное давление сегодня и завтра будет держаться около 746 мм ртутного столба, в четверг опустится до 730 мм, после чего начнет медленно восстанавливаться и к воскресенью приблизится к отметке 738—740 мм.