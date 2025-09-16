В озере Амудиса в Забайкальском крае утонул гусеничный вездеход с геологами, передает источник телеграм-канала «112». На борту находились девять человек.

UPD: в СУ СКР по региону сообщили о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным следствия, 6 сентября 2025 года в Каларском округе в 15 км от поселка Чина во время переправы затонул гусеничный вездеход, погибли пять сотрудников одного из предприятий (название не приводится).

Вездеход упал в озеро при спуске с горы. По предварительным данным, у машины отказали тормоза. Четыре геолога смогли выбраться, судьба еще пятерых пока неизвестна.

Как пишет «112», вездеход принадлежит филиалу компании «Гидрострой» — «ГеоТех». На месте происшествия работают экстренные службы.

В апреле тонущих геологов спасли в Хабаровском крае. Тогда два вездехода с тремя геологами провалились под лед на слиянии рек Уда и Шевли, пострадавшие провели 17 часов на крышах полузатонувших машин.

К месту происшествия вылетел вертолет Ми-8 со спасателями на борту, которые осмотрели местность и нашли геологов. В МЧС рассказывали, что вездеходы находились на расстоянии 50-70 м друг от друга. Был риск того, что от силы ветра, которую создавали винты вертолета, могло произойти нежелательно движение льда или вездеходов. Угрозу дальнейшего провала машин также создавали хрупкость льда и течение реки. Однако экипаж и спасатели работали «практически ювелирно» и «вовремя успели прийти на помощь геологам».

Для эвакуации спасатель десантировался к пострадавшим, с помощью вертолетной лебедки их подняли на борт, где напоили горячим чаем и доставили в поселок Февральск Амурской области.