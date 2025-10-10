Лучшая работа для «старта в жизни» — это дворник, заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин. По его словам, их зарплата в среднем составляет 65 тыс. рублей, есть карьерный рост, много свободного времени летом, а переработки оплачиваются.

На встрече с участниками проекта «Лидеры Петербурга» заместитель главы города рассказал, что в детстве родители его пугали тем, что если он не будет учиться, то будет дворником.

«С другой стороны, я бы пошел работать дворником, если бы не учился. Была бы у меня квартира, куча свободного времени летом», — добавил Разумишкин.

Вице-губернатор упомянул о нескольких людях, которые, по его словам, раньше трудились дворниками-мастерами, а потом «достигли управляющих постов».

Он также отметил несколько преимуществ работы дворником. Среди них: базовая зарплата в размере 65 тыс. рублей, которая может превышать 100 тысяч для хорошо проявивших себя сотрудников.

Помимо этого, дворникам, по его словам, оплачиваются сверхурочные часы, предоставляется возможность карьерного роста и жилье по цене ниже рыночной. В качестве дополнительного мотиватора он упомянул «чувство, что ты занят полезным делом».

Одна из участниц встречи спросила у Разумишкина, как убедить родителей, которые против того, чтобы их дети становились дворниками. Тот отметил, что важно проводить работу с родителями, сообщает «Ротонда»: «Они должны понимать, что это классно, здорово и перспективно».

Ранее Разумишкин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что в среднем в жилищных агентствах Санкт-Петербурга не хватает 18% дворников. Он отметил, что власти работают над «этими белыми пятнами».

В частности, число дворников увеличили на 2 тыс. человек в этом году, их общее количество — 6,4 тыс., рассказал вице-губернатор. При этом Разумишкин признал, что «по факту их меньше, безусловно».

«Зарплаты поднимаются, и сегодня дворник — это 65 тысяч рублей, 99 тысяч — механизатор. Эти все шаги серьезно поддерживают отрасль. Мы понимаем, что дворников мы еще будем дополнительно набирать, доводить до норматива», — сказал чиновник.