Обладательница титула «Вице-мисс Россия — 2017» и представительница страны на конкурсе «Мисс Вселенная» Ксения Александрова умерла в возрасте 30 лет. Месяцем ранее она получила тяжелые травмы в ДТП на автодороге М-9 в Тверской области. Информацию о смерти модели подтвердили организаторы «Мисс Вселенной» в соцсетях.

Авария случилась 6 июля в Зубцовском округе. Автомобиль Porsche, в котором находились 30-летняя модель и ее 43-летний муж Илья, столкнулся с лосем — животное внезапно выбежало на дорогу. Удар пришелся на правую сторону автомобиля, где на пассажирском сидении сидела Ксения.

«Я ничего не успел сделать. Лось влетел в салон. Удар пришелся Ксюше в голову. Она была без сознания, голова была разбита, все было в крови. Самое страшное — то, что были сломаны лобные кости черепа. Было видно, что там открытая черепно-мозговая травма», — рассказал РИА Новости вдовец Александровой.

С тяжелой черепно-мозговой травмой девушку госпитализировали в НИИ Склифосовского, но, несмотря на оказанную помощь, спасти ее не удалось. Модель умерла 12 августа — спустя несколько недель после аварии.

Отец Александровой рассказал RT, что его семья постоянно обращает внимание на крайнюю опасность участка дороги, где погибла его дочь. По его словам, из близлежащего леса регулярно выбегают дикие животные, что приводит к частым смертельным ДТП. Подобные случаи происходят буквально каждую неделю, утверждает мужчина.

«Надо обратить внимание общественности и властей на то, что это место необходимо огородить! Иначе эти трагедии так и будут продолжаться. После моей дочери там снова есть погибшие», — отметил он.

Ксения Александрова родилась в Москве 12 ноября 1994 года. Окончила финансовое отделение РЭУ им. Г.В. Плеханова и Московский педагогический государственный университет. С 19 лет начала профессиональную карьеру в моделинге, регулярно участвуя в конкурсах красоты.

В 2017 году Александрова добилась значительного успеха, став первой вице-мисс на конкурсе «Мисс Россия», что позволило ей представлять страну на международном конкурсе «Мисс Вселенная». Однако на мировом этапе ей не удалось войти в число 16 финалисток.