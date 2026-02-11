Бывший военный перевозчик и авиапредприниматель, а ныне член ЛДПР и депутат заксобрания Ульяновской области Виктор Бут дал большое интервью информагентству «Африканская инициатива». В беседе он вспомнил о своей работе в Африке в 90-е годы, порассуждал над текущей значимостью континента для России и отдельно упомянул, как опыт 14-летнего заключения в США познакомил его с «глубинной Америкой».

По словам Бута, присутствие российской авиакомпании в Африке (он владел Air Cess Liberia — одним из крупных грузовых перевозчиков в регионе в то время) и ее сделки с местными правительствами вызывали раздражение у «западных спецслужб», которые не получали от фирмы нужной информации. Последнее, как считает Бут, послужило «основной причиной травли, создания мифа о [нем], демонизации [его] компании».

«Запад всегда говорил: Африка — это кладовая ресурсов, которую они оставят на потом. И если кто-то попытается там что-то начать без их разрешения — они сразу устроят перевороты, сменят правительства, создадут зоны хаоса», — заявил Бут.

Также он вспомнил об эпизоде ограбления, который произошел с его семьей в Йоханнесбурге (ЮАР). Нападение Бут оценил как «четко спланированную западными спецслужбами акцию».

«Действительно было нападение, грабеж, когда бандиты ворвались в дом. Мы с супругой в это время были в доме напротив, где был офис. Когда пришли туда, ребенок был уже связан. Бандиты забрали фотоаппаратуру, старались изъять компьютеры и телефоны. Это было самое главное для них», — сказал собеседник ИА «Африканская инициатива».

В условиях тогдашней нестабильности в ЮАР и обвинений в адрес компании в перевозках оружия фирма была вынуждена уйти из страны, рассказал Бут. «Как обычно, травля началась: «Они возят ночью какое-то оружие!» Какое оружие мы можем возить, если все рейсы проверяются таможней?» — сказал он.

Сегодняшнюю Африку Бут назвал перспективным рынком сбыта для России, способным обеспечить последней «технологический суверенитет». На вопрос о своем возможном возвращении в регион он ответил: «Да, конечно» — и добавил, что уже «ведет определенную работу и с ЮАР, и с другими странами».

Кроме того, Бут поделился воспоминаниями об американской тюрьме, где провел почти 15 лет, из которых 12 лет — в спецблоке для политзаключенных и особо опасных преступников. Опыт пребывания там, по словам Бута, стал для него проводником в «глубинную Америку», где сохраняются расовые противоречия. При этом к русским афроамериканцы относятся «в определенной степени» иначе, чем к остальным белым, считает Бут.

«Общение с сокамерниками стало для меня путешествием в глубинную Америку — ту Америку, которую не видно издалека. <…> Там хорошо видно, как работает сегрегация: чернокожие сидят отдельно, латиноамериканцы — отдельно, индейцы — отдельно, белые — отдельно. <…> Есть [среди афроамериканцев] и те, кто сумел сохранить традиции, — у них отношение к нам действительно другое. Но большинство, к сожалению, знают очень мало» — отметил Бут.

В 2008 году Виктора Бута арестовали в Таиланде и экстрадировали в США, которые еще в 2006-м ввели против него персональные санкции. В 2012 году его приговорили к 25 годам тюрьмы в США по обвинению в незаконной торговле оружием, поддержке терроризма и заговоре с целью убийства американских граждан.

В декабре 2022 года Бут вернулся в Россию в рамках обмена на гражданку США Бриттни Грайнер, которую в августе того же года российский суд приговорил к 9,5 года колонии за контрабанду наркотиков. По возвращении в РФ Бут дал несколько интервью федеральным телеканалам, вступил в ЛДПР (партийный билет ему лично вручал глава фракции Леонид Слуцкий), а в сентябре 2023-го получил мандат депутата заксобрания Ульяновской области по партийному списку.