Перед началом нового политического сезона заместитель председателя Государственной Думы Виктория Абрамченко рассказала RTVI о кадровом голоде предприятий, скачке роста интереса к рабочим специальностям, внедрении системы целевых договоров для студентов и своих приоритетах.

«Один из моих основных приоритетов: это сделать среднее профессиональное образование (СПО), неотъемлемой частью проектов технологического лидерства России.

В ближайшие пять лет стране нужно не менее 1 млн рабочих рук — уже сейчас половина крупных работодателей ощущает кадровый голод, что, конечно, является сильным тормозом для нашего технологического прорыва.

При этом интерес к обучению на токарей, фрезеровщиков и других специалистов как никогда высок: в колледжах конкурс десять человек на место, а порой и выше. Но все равно, проблема дефицита рабочих рук острейшая — так более 70% вакансий сейчас приходится как раз на рабочие профессии.

И лишь 18% учащихся выбирают рабочие профессии, остальные 82% — видят себя специалистами среднего звена. Самые нужные стране рабочие и инженерные специальности пока выбирает меньшинство.

В прошлом году в колледжи поступили 1,25 млн детей, из них только 750 тыс. выбрали рабочую профессию, и лишь 450 тысяч затем реально придут на производство. И это оптимистичные оценки.

В системе СПО накопились проблемы, без решения которых ее вклад в кадровое обеспечение технологического лидерства экономики страны будет неполным.

До сих пор нет закрепления студентов за предприятиями. Целевое поступление в колледжи, как в высшем образовании, могло бы решить эту проблему. В вузах «целевики» еще до начала учебы знают, где будут работать. В колледжах целевые договоры — скорее исключение. Всего 2% студентов по стране учатся по заявкам от работодателей. И те в основном от медицины и образования, а не от промышленности. Решение может быть таким — сделать все бюджетные места целевыми, заточенными под проекты технологического лидерства и работу в бюджетной сфере.

Планирую заняться законодательным продвижением этого вопроса. Целевые договоры должны заключаться до поступления, как в вузах, и давать преимущество при зачислении (сейчас в колледжах этого нет). Надо выделить приоритетные специальности (возможно, те же, что вошли в перечень специальностей и профессий СПО, которые обеспечат создание кадрового резерва для проектов техлидерства), куда принимают только по целевому набору. И, мне кажется, нужно дать заказчикам возможность выбирать конкретных студентов. Это обоюдоострая задача — придумать, как мотивировать и работодателей и абитуриентов заключать целевые договоры.

Еще один важный момент — армия. Президент отметил, что около 20% выпускников колледжей призывают на срочную службу — это около 800 тысяч человек, и многие после армии не возвращаются на производства. Введение отсрочки от армии на год-два после учебы поможет выпускникам применить свои знания на практике и освоиться на рабочем месте. Соответствующее поручение главы государства уже есть.

Сейчас примерно треть учащихся колледжей — платники. Надо регулировать платный прием, чтобы сократить «перепроизводство» специалистов, которые рынку труда не нужны, и стимулировать выбор более востребованных направлений.

Предстоит запустить новую систему начального профобразования для бесплатной подготовки кадров по приоритетным для регионов рабочим профессиям. Важный шаг для этого уже сделан: законопроект о бесплатном обучении рабочим профессиям для выпускников, не сдавших ГИА после 9-го класса, одобрен правительством. В профсообществе уже заговорили о приеме в колледжи после восьмого класса.

И, конечно, важна мотивация. Нужно не только рублем поддерживать молодых специалистов, но и создавать у них чувство сопричастности к решению важных государственных задач. Чтобы сердца грела гордость за то, что приложили руку к таким масштабным проектам, как когда-то строительство БАМа».