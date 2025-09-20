Сотрудника аэропорта Внуково, который за пять месяцев 364 раза посетил бизнес-залы, оштрафовали на более чем 655 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

По данным агентства, ответчик оформил банковскую программу, которая включала в себя неограниченный доступ в VIP-залы аэропортов и железнодорожных вокзалов. Для их посещения требовалось лишь предъявить специальный код доступа и посадочный талон или билет.

Банк обратился в суд после выявления подозрительной активности: ответчик за пять месяцев 364 раза посетил бизнес-залы аэропортов. В основном это касалось аэропорта Внуково, где работал ответчик. Пять раз он воспользовался услугой в Шереметьево, по одному — в Домодедово и в аэропорту Сочи.

Ответчик, объясняя такую активность, на суде признал, что иногда передавал код доступа знакомым. При этом он утверждал, что во Внуково преимущественно сам посещал бизнес-зал во время рабочих смен для того, чтобы поесть. Суд первой инстанции пошел ему навстречу и назначил минимальную компенсацию в 12 600 рублей.

Апелляционный и кассационный суды пришли к другому выводу. Они отметили, что для доступа в залы сервиса необходимо предъявлять не только код доступа, но и действующий посадочный талон. Тщательный анализ показал, что доступ в залы предоставлялся неоднократно в течение дня, в разное время и одновременно для нескольких человек.

Суд внимательно изучил частоту и количество проходов, временные промежутки между ними, а также число людей, которые одновременно получали доступ по коду ответчика. На основе этих данных было установлено, что код доступа систематически передавался третьим лицам, совершающим авиаперелеты. Это является прямым нарушением условий банковского договора.

В результате суд постановил взыскать с ответчика полную сумму компенсации, превышающую 655 тысяч рублей, то есть полную стоимость неправомерно использованных премиальных услуг.