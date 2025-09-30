Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин подал иск к Алле Пугачевой. Одинцовский городской суд Московской области принял заявление к рассмотрению. По словам Бородина, в недавнем интервью журналистке Катерине Гордеевой* Пугачева допустила высказывания, которые он считает «унижающими его честь, достоинство и деловую репутацию». Сумма иска составила 5 миллионов рублей.

Кто такой Бородин?

Виталий Бородин родился в 1983 году в Липецкой области. После окончания военного училища работал в уголовном розыске города Елец, а затем занялся бизнесом: был директором по экономической безопасности, а позже вице-президентом строительной компании «Стройинвест».

Параллельно он учился в РАНХиГС по специальности «национальная безопасность» и в 2015 году получил диплом магистра. В политике начинал с «Молодежного антикоррупционного проекта» партии «Единая Россия», участвовал в работе общественных советов при МВД и Госдуме. Также был советником главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова и занимал должность заместителя главы администрации Солнечногорска по безопасности.

В 2017 году Бородин основал и возглавил ФПБК, который заявляет о борьбе с коррупцией и развитии институтов гражданского общества.

Наибольшую известность он получил благодаря резонансным инициативам против артистов и публичных фигур. Бородин обращался в Генпрокуратуру с призывом возбудить дело против Лии Ахеджаковой, обвинял Пугачеву и ее мужа Максима Галкина* в «связях с западными спецслужбами», требовал лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста, а также выступал против участия Данилы Козловского в театральных и кинопроектах. Суд с Козловским Бородин проиграл: артист взыскал с него символический 1 рубль.

В чем обвиняют Пугачеву?

По данным NEWS.ru, ранее Бородин заявлял о намерении обратиться в прокуратуру с просьбой проверить деятельность Пугачевой. По его мнению, певица давала комментарии, которые могут подпадать под действие уголовных статей.

Кроме того, он предлагал убрать товары с изображением артистки с маркетплейсов и ограничить возможность их продажи. «Люди не хотят ее видеть и слышать, они все поняли», — цитировало слова Бородина издание.

Иск в Одинцовский городской суд стал продолжением публичных заявлений Бородина. Он утверждает, что слова Пугачевой нанесли ущерб его деловой репутации. Теперь вопрос рассматривается в юридической плоскости: суду предстоит определить, есть ли основания для удовлетворения иска и компенсации в размере пяти миллионов рублей.

Культура отмены по-русски

​​Иск Виталия Бородина — не единственный процесс, связанный с Аллой Пугачевой после ее интервью Катерине Гордеевой*.

Как сообщало РИА Новости, Тверской суд Москвы зарегистрировал иск адвоката и ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещева. Он требует взыскать с певицы 1,5 млрд рублей в качестве компенсации морального вреда и обязать ее опубликовать опровержение.

В заявлении Трещев указывает, что в интервью Пугачева якобы восхваляла лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева, порочила президента, выражала сомнения в правильности его решений, а также оскорбляла армию и правоохранительные органы.

Ранее Трещев направил иск сразу в два московских суда. В Савеловском суде его оставили без движения, тогда как Тверской суд принял иск к рассмотрению. Сам истец утверждает, что оставит себе лишь 1 рубль, а остальную сумму перечислит в бюджет «на нужды ветеранов».

*внесены Минюстом России в реестр иноагентов