В последние годы витамин D стал настоящим трендом. На полках аптек и магазинов стоят десятки добавок. Их покупают все: от спортсменов до пенсионеров. А в социальных сетях легко найти посты о «чудодейственной силе D3», которые обещают профилактику болезней и общее улучшение самочувствия. Но действительно ли это универсальная таблетка от всех проблем?

Научный взгляд

Витамин D3 — основная форма витамина D, которую организм получает двумя путями: из солнечного света и продуктов животного происхождения. Он регулирует уровень кальция и фосфора, влияет на прочность костей и зубов, поддерживает иммунитет и работу нервной системы.

Исследования показывают: нехватка витамина D3 связана с повышенным риском остеопороза (заболевания, при котором кости становятся хрупкими и ломкими), нарушением иммунной функции и метаболическими сбоями. При этом громкие заявления о профилактике рака или деменции пока остаются гипотезами: данные многообещающие, но окончательно не подтверждены.

Комментарий эксперта

Елена Женина, эксперт по антиэйдж медицине и молекулярной нутрициологии, отмечает: большинство страхов и заблуждений о витамине D связано с неправильной дозировкой.

«Огульно говорить, что вы должны принимать его постоянно, невозможно: дозировка зависит от текущих проблем и уровня витамина в крови», — объясняет Женина.

По ее словам, витамин D участвует в передаче нервных импульсов, влияет на когнитивные функции, синтез гормонов и работу эндокринной системы. Для жителей регионов с низкой солнечной активностью он особенно важен. Но универсальных рекомендаций для всех нет — добавка назначается только после анализов.

«Витамин D3 внедряется во все наши обменные процессы и необходим практически для всех органов и систем организма», — заключает эксперт.

Необычные факты o D3

— Витамин D3 участвует в регуляции работы более чем 2000 генов.

— Жители северных широт особенно подвержены его дефициту из-за короткого светового дня.

— Это жирорастворимый витамин, и при избыточном поступлении он накапливается в организме, что может привести к токсическим эффектам.

Таким образом, витамин D — это не волшебная таблетка от всех болезней, а важный элемент поддержания здоровья. Популярность добавки в последние годы сделала ее почти культовой, но подходить к ее приему стоит разумно: сдавать анализы, подбирать дозировку индивидуально и консультироваться со специалистом.