Генеральная прокуратура России подала в Тверской суд Москвы административный иск о признании экстремистским объединением предпринимателей Николая и Дениса Штенгеловых и обращении в доход государства их активов в России, включая группу компаний «КДВ» (АО «Кондитерус Ком») — производителя популярных снеков «Кириешки», «Яшкино» и «Бабкины семечки». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

ГК «КДВ» — крупнейший производитель закусок и кондитерских изделий в России с 10 фабриками в Краснодарском крае, Воронежской, Кемеровской, Московской, Новосибирской и Томской областях, выпускающими свыше 700 наименований продукции. Капитализация холдинга оценивается почти в 500 млрд рублей, а ежегодный доход превышает 750 млрд рублей.

По версии надзорного ведомства, Штенгеловы, проживающие за границей, используют доходы от российского бизнеса для финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) и террористических формирований, а также для поддержки экономик недружественных для России стран.

Согласно судебным материалам, Николай Штенгелов (гражданин Украины) обвиняется в создании батальона «Киевская Русь», который стал основой для запрещенных в России формирований «Азов»*, «Айдар»* и других, а также в прямой финансовой помощи националистическим батальонам.

Его сын Денис Штенгелов (гражданин Австралии) публично поддержал Украину после начала СВО и, по данным Генпрокуратуры, организовал через свои европейские компании поставки продовольствия для ВСУ. Также он обвиняется в выводе капитала из России.

Согласно утверждениям надзорного органа, с 2022 года Штенгеловы перечислили за границу более 21 млрд рублей. По мнению следствия, эти средства были вложены в экономику США и Австралии — стран, которые поддерживают Украину, в том числе поставками вооружений.

В качестве примеров таких инвестиций приводятся покупка компании в США за $200 млн, пищевой фабрики в Хорватии за $30 млн и спортивного комплекса в Австралии за $50 млн. Генпрокуратура квалифицирует эти действия как использование бизнеса для нанесения ущерба экономической безопасности России и поддержки терроризма.

В связи с этим Генпрокуратура требует признать Штенгеловых экстремистами и запретить их деятельность на территории России; обратить в доход государства акции головной компании АО «Кондитерус Ком» и другие активы; наложить арест на имущество на время суда, обязав при этом предприятия продолжать работу и не выводить деньги за рубеж.

* признан в России террористической организацией и запрещен