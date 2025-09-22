Телефонные мошенники стали пользоваться законодательным нововведением, обязывающим предустанавливать магазин приложений RuStore на продукцию компании Apple. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на специалистов компании Bi.Zone.

По словам экспертов, в рамках новой мошеннической схемы злоумышленники вступают в контакт с владельцами устройств iPhone под видом сотрудников госструктур, популярных компаний или сервисных центров с требованием подтвердить учетную запись для установки RuStore, назвав код из смс. Удовлетворив просьбы мошенников, пострадавшие утрачивают доступ к своим личным данным.

Помимо этого, преступная схема может включать в себя требование установить на устройство вредоносное программное обеспечение под видом магазина приложений для последующей кражи персональных данных и получения доступа к гаджетам.

По словам эксперта Bi.Zone Дмитрия Кирюшкина, мошенники оказывают давление на владельцев iPhone ссылаясь на законодательство, а также угрожая штрафами или даже блокировкой гаджета в случае отказа исполнить требования злоумышленников.

Пользователям, которые хотят защитить свои устройства от мошенников, рекомендуется обращать внимание на наличие маркировки «спам» рядом с телефонным номером позвонившего, а также критически относиться к требованиям установить на телефон стороннее приложение или сообщить код из смс-сообщения.

Помимо этого, эксперты также напомнили о возможности перепроверки данных в официальных источниках и посоветовали сообщить оператору связи о подозрительных контактах.