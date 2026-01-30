Турецкий гражданин Четин Гёрен легально перевел свои активы из Нидерландов в Турцию в рамках государственной программы «Амнистия активов» в 2016 году. Об этом сообщает турецкий телеканал Sözcü TV. По данным властей, Гёрен является владельцем 10 тонн кокаина, перехваченных у берегов Канарских островов.

Гёрен воспользовался программой, которая позволяла гражданам возвращать капиталы из-за рубежа без проверки источников происхождения средств, передает телеканал. В результате деньги, полученные, по утверждению правоохранительных органов, от наркоторговли, были официально введены в финансовую систему Турции.

Имя Четина Гёрена оказалось в центре внимания после одной из крупнейших в истории Испании морских операций по изъятию наркотиков. В середине января 2026 года в Атлантическом океане у Канарских островов испанские силовики перехватили сухогруз United S., шедший под флагом Камеруна в Стамбул. На борту судна находилось около 10 тонн кокаина. По версии испанской полиции, владельцем партии оказался Гёрен.

Были задержаны 13 человек, в том числе четверо граждан Турции. После получения информации от испанских правоохранительных органов турецкая полиция провела синхронные операции в нескольких городах страны и задержала семерых подозреваемых, включая самого Четина Гёрена.

Ранее Гёрен уже фигурировал в громком уголовном деле: в 2020 году он был задержан в рамках антинаркотической операции, проведенной Министерством внутренних дел Турции, однако спустя два года его освободили, а впоследствии оправдали. Как пишут местные СМИ, его имя связывали также с расследованиями в Нидерландах и Бразилии, где Герен разыскивался по линии Интерпола.

Расследование привлекло внимание к роли Турции в международных наркотрафиках. Эксперты по вопросам организованной преступности и глобальной безопасности отмечают, что международные картели рассматривают страну как ключевой транзитный узел из-за развитой портовой инфраструктуры, выгодного географического положения и высоких цен на наркотики на рынках Ближнего Востока и Азии. Для работы на месте зарубежные группировки выстраивают сотрудничество с местными преступными сетями.