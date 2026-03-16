В Республике Алтай стартовала программа, направленная на популяризацию здорового образа жизни. Жители региона, которые будут совершать пешие прогулки по специально оборудованным маршрутам, смогут получать бонусные баллы и обменивать их на продукты местных сельхозпроизводителей. Об этом сообщил глава республики Андрей Турчак, выступая на форуме «Здоровое общество» в Москве, передает РИА Новости.

Проект получил название «Тропы здоровья Алтая». В каждом районном центре появятся обустроенные маршруты для ходьбы. Участникам будут выдавать браслеты-трекеры, которые фиксируют физическую активность. За пройденные дистанции начисляются баллы, которые можно использовать для покупки продуктов у местных фермеров.

Как пояснил Турчак, программа была разработана после введения в регионе ограничений на продажу алкоголя. С 1 марта в республике действуют новые правила реализации спиртного. Алкоголь можно приобрести с понедельника по четверг с 11:00 до 19:00, в пятницу — с 11:00 до 16:00, в субботу — с 11:00 до 14:00. В воскресенье и праздничные дни продажа алкоголя запрещена. Кроме того, закрыты алкомаркеты, находившиеся в многоквартирных жилых домах.

Введение ограничений связано с высоким уровнем смертности в регионе, в том числе из-за дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей и отравлений алкоголем. По словам главы республики, запретительные меры должны сопровождаться предложением альтернативных форм досуга, иначе они не будут эффективны.

«Мы прекрасно понимаем, что любые ограничения работают только тогда, когда общество понимает их смысл. Дураков в правительстве нет», — отметил Турчак.

Параллельно с ограничениями в регионе продолжается развитие спортивной инфраструктуры. В республике строят физкультурно-оздоровительные комплексы, стадионы, бассейны и «умные» спортивные площадки.

Через год власти планируют оценить влияние новых мер на статистику преступлений, аварийности и смертности. На основе полученных данных может быть принято решение о корректировке действующих ограничений.