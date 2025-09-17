С октября 2025 года Транспортный департамент Эстонии начнет изымать оставленные на парковке возле КПП на российской границе автомобили, а потом — если их законные владельцы не объявятся через месяц — продавать. Об этом сообщает эстонское издание ERR со ссылкой на официальное заявление ведомства.

Речь идет о машинах, которые были оставлены хозяевами на бесплатной неохраняемой автомобильной стоянке пограничного перехода Койдула — эстонского КПП на границе с Псковской областью, где аналогичный пункт находится в населенном пункте Куничина Гора.

Если эти автомобили пробыли на парковке дольше «разрешенного времени», с октября власти Эстонии начнут переставлять их в «охраняемое складское помещение». Эту услугу в соответствии с ранее подписанным договором будет оказывать частная компания Svenai OÜ, у которой есть автостоянка в 44 км от города Выру. Сумма договора фиксированная — почти 30 тысяч евро за все автомобили, срок действия — до конца 2026 года.

В Департаменте транспорта отметили, что в Койдуле есть платная парковка, но многие автомобилисты, желая сэкономить, оставляют свои машины поблизости — на обочине дороги и даже в лесу, хотя эта территория принадлежит либо муниципалитету, либо частным собственникам, которые, как и государство, имеют право убрать чужие транспортные средства со свой земли.

Бесплатная парковка возле КПП Койдула оборудована знаком, в соответствии с которым автомобиль можно оставлять там максимум на 72 часа. Там также установлен информационный щит, обязывающий владельца транспортного средства разместить на видном месте за стеклом машины лист с указанием даты и времени, когда он припарковался.

«Если на машине не будет четкой маркировки — будь то списанный автомобиль или подержанный автомобиль, так сказать, — то мы автоматически имеем право переместить эту машину», — пояснил начальник надзорного отдела Транспортного департамента Сийм Якши.

По его словам, ведомству еще с 1 января 2025 года разрешили освобождать парковку приграничных пунктов контроля от оставленных там автомобилей. Это право дано департаменту вступившими в силу поправками к Закону о дорожном движении, регламентирующими правила работы всех парковок, в том числе специализированных. В документе оговаривается, что при перемещении транспортных средств должна гарантироваться их сохранность, а значит, их можно переставлять только на охраняемые и специально оборудованные стоянки.

Весной 2025 года сотрудники Департамента транспорта Эстонии начали проверять парковки возле КПП на границе с Россией, выявлять оставленные машины, оставлять на них бумажные уведомления и рассылать копии по электронной почте владельцам.

«Письма были также направлены в соответствующие органы Латвии, Финляндии, Швеции, Украины, Германии, Великобритании и Испании с просьбой информировать владельцев транспортных средств о нарушении правил парковки и риске их перемещения», — сообщает ERR.

По словам Якши, почти все разосланные электронные письма остались без ответа — отреагировал только один адресат из 20. Некоторые автомобили уже были перемещены с парковки КПП Койдула — через некоторое время после того, как сотрудники Департамента транспорта оставили на них распечатанные на бумаге оповещения. Так, 5 августа на стоянке было 52 машины, а 27 августа — уже 39.

Сейчас юридический отдел Департамента транспорта прорабатывает регламент перемещения автомобилей на охраняемую стоянку и их последующей конфискации и продажи. Предполагается, что при вывозе машины с парковки КПП Койдула сотрудник Департамента должен составить протокол, в котором фиксируется состояние транспортного средства на тот момент. К нему прикладываются фото- и видеоматериалы. Кроме того, в протоколе должно быть указано основание для эвакуации автомобиля. Уведомление о вывозе машины передается в полицию, чтобы владелец, если обратится туда с заявлением о пропаже своего авто, мог получить информацию о местонахождении новой стоянки.

Когда машину перевезут на парковку Svenai OÜ, Департамент транспорта должен будет снова уведомить ее хозяина, отправив ему заказное письмо, электронное письмо или позвонив по телефону. Это уведомление обязательно должно содержать предупреждение о расходах, сопряженных с эвакуацией и последующим хранением автомобиля, поскольку без их погашения машину не вернут.

Эвакуация автомобиля будет стоить 152 евро, его хранение на парковке Svenai OÜ — 21 евро за первые сутки и 4,25 евро за каждые последующие сутки, но не более 85 евро за месяц. Таким образом, если машина будет вывезена с парковки КПП Койдула и простоит на охраняемой парковке в течение месяца, для ее возвращения владельцу придется заплатить 237 евро.

Через месяц после эвакуации компания Svenai OÜ, принимающая машины на хранение, уведомит Департамент транспорта, что владелец не объявился. Чиновники отправят ему предупреждение о последующей продаже автомобиля

«Мы также установим новый срок — не менее месяца — для того, чтобы забрать автомобиль и оплатить расходы на перевозку и хранение, чтобы вернуть его», — сказал Якши.

По словам представителя Департамента транспорта, если хозяин не объявится через два-три месяца, для возмещения расходов компании Svenai OÜ машина будет выставлена на аукцион в соответствии с эстонским законодательством. В ведомстве подсчитали, что на тот момент сумма расходов составит 400-500 евро на один автомобиль. Если его удастся продать дороже, то разница будет депонирована на специальном счету на год. За этот год владелец машины вправе обратиться за этими деньгами и забрать их. В противном случае по истечении года средства будут перечислены в доход государства.

Напомним, въезд автомобилей с российскими госномерами в Эстонию запрещен с 2023 года. Местные власти неоднократно призывали узаконить конфискацию тех российских машин, которые уже находились в республике на тот момент.