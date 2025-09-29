Власти Крыма с 29 сентября ввели ограничение на продажу топлива на автозаправочных станциях (АЗС) полуострова — максимум 30 литров в одни руки. Об этом по итогам рабочего совещания с участием основных крымских нефтетрейдеров сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Кроме того, по словам Аксенова, на совещании власти и представители рынка договорились о фиксированной цене на топливо на ближайшие 30 дней.

Согласно новым лимитам, дизельное топливо не должно превышать 75 рублей за литр; бензин марки АИ-92 — 70 рублей за литр; бензин марки АИ-95 — 76 рублей за литр; бензин марки АИ-95 Премиум — 80 рублей за литр, отметил глава региона.

Сергей Аксенов подчеркнул, что актуальные адреса АЗС, на которых бензин имеется в наличии, будут публиковаться на сайте Министерства топлива и энергетики полуострова ежедневно.

Глава региона заверил, что все социальные объекты, коммунальные и экстренные службы Крыма обеспечиваются топливом в полном объеме.

«Благодарю руководство крымских топливных компаний за понимание и ответственность. Уверен, что принимаемые правительством республики меры и совместная с федеральным центром работа позволят выровнять ситуацию с топливом в регионе», — написал Аксенов.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщил о введении в городе ограничений, аналогичных крымским. Крым и Севастополь — первые российские регионы с такими мерами.

По мнению источников «Коммерсанта», заморозка цен и ограничение продаж в Крыму и Севастополе способны дать лишь временный эффект. С одной стороны, эти меры сдерживают спекулятивный спрос и гарантируют наличие топлива для водителей и социальных нужд. С другой, как подчеркивает один из собеседников издания, такой подход является нерыночным и не должен применяться в других регионах.

В минувший четверг, 25 сентября, глава Крыма сообщил о проблемах с топливом в республике, связав их со снижением производства на российских НПЗ. Он призвал жителей и гостей региона отнестись к ситуации с пониманием.

В конце августа агентство Reuters писало, что дефицит бензина в некоторых регионах России возник якобы из-за атак беспилотников на объекты нефтеперерабатывающей промышленности. В беседе с RTVI глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг говорил, что данные Reuters вызывают скепсис.