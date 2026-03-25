К 2030 году Минцифры России планирует нарастить пропускную способность автоматизированной системы обеспечения безопасности (АСБИ) до 954 Тбит/с — это в 2,5 раза больше, чем намеревались ранее. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий приказ о деятельности ведомства и паспорт федерального проекта «Инфраструктура кибербезопасности».

Финансирование этого федпроекта также будет увеличено почти на 15 млрд рублей — до 83,7 млрд, при этом большую часть пустят именно на обновление и расширение мощностей АСБИ, говорится в статье.

В Роскомнадзоре (РКН) объяснили такое расширение необходимостью привести систему в соответствие с «ростом трафика операторов связи».

Эксперты телекоммуникационной отрасли в комментарии изданию подтвердили, что масштабирование до 954 Тбит/с направлено на ту цель, что указывает РКН.

Вместе с тем, как сказал глава направления анализа защищенности компании «Информзащита» Анатолий Песковский, параллельно с ростом пропускной способности ставится задача повысить эффективность блокировки инструментов обхода с помощью VPN (virtual private network, виртуальная частная сеть).

Песковский, а также заместитель гендиректора Servicepipe Даниил Щербаков уверены, что заявленная к 2030 году мощность позволит не только анализировать весь трафик Рунета, но и будет иметь запас на его будущий рост и появление новых способов обхода блокировок.

«Показатель в 954 Тбит/с — реально очень большая цифра. Для сравнения — по официальным данным Минцифры, в 2024 году через российские сети прошло 188,5 эксабайта трафика — это соответствует примерно 30 Тбит/с среднего трафика всего рунета», — пояснил Щербаков.

Таким образом, к 2030 году появится больше так называемых технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) и «будет больше зона покрытия, выше защищенность», заключил он.

На прошлой неделе на фоне замедления Telegram в одной из телекоммуникационных компаний рассказали Forbes, что РКН не справляется с одновременными блокировками множества интернет-ресурсов и приложений, из—за чего некоторые из них периодически становятся временно доступны, например, YouTube и WhatsApp.

В самом РКН опровергли наличие каких-либо сложностей с блокировками, назвав информацию «не соответствующей действительности». В то же время там не пояснили, почему некоторые заблокированные ресурсы вдруг становятся доступными.

Источник «Коммерсанта» на рынке подтвердил ограниченную мощность ТСПУ в настоящее время. По его словам, при максимальной загрузке системы, обрабатывающей трафик, на ней включается режим bypass — и тогда трафик идет напрямую, без фильтрации пакетов данных.

Именно этим собеседник газеты объяснил временную доступность многих заблокированных в России ресурсов в ночь на 23 марта. Для системы было введено большое количество новых правил фильтрации — по 40 тыс. ежедневно, хотя обычно было в районе 10—15 тыс., в связи с чем она не справилась.