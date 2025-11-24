К 2050 году в Новой Зеландии планируется полностью истребить бездомных одичавших кошек, заявила министр охраны природы страны Тама Потака. По ее словам, диких кошек включили в программу «Хищники — 2050», направленную на борьбу с наиболее экспансивными видами.

В некоторых районах Новой Зеландии отлов и истребление диких кошек начали уже давно, но сейчас их официально включили в список видов, против которых ведется скоординированная и финансируемая из бюджета кампания на государственном уровне.

С тех пор как в 2016 году власти страны создали список «Хищники — 2050», в него впервые добавили новый вид. По словам Потаки, более подробный план борьбы с дикими кошками, включая параметры их уничтожения на территории страны, будет обнародован в марте 2026 года.

В буше и на прибрежных островах Новой Зеландии живут более 2,5 млн диких кошек. Их вес достигает 7 кг, а длина тела с хвостом — до метра. Кошки интенсивно охотятся, уничтожая местную фауну. В частности, они поставили под угрозу вымирания эндемичный вид — птицу южноновозеландский дотеррель/пукунуи, которая гнездится только на острове Стюарт-Ракиура. Кроме того, дикие кошки истребляют летучих мышей в районе горы Руапеху.

В своем выступлении на «Радио Новой Зеландии» Потака назвала диких кошек «хладнокровными убийцами». По ее словам, в списке хищников, с которыми борется правительство, они соседствуют с хорьками, горностаями, ласками, крысами и опоссумами.

«Чтобы повысить биоразнообразие и улучшить местность, которую мы хотим видеть, нам нужно избавиться от некоторых из этих убийц», — заявила министр.

Внесению бездомных кошек в список «Хищников — 2050» стало итогом многолетней кампании, которая сталкивалась с ожесточенным сопротивлением экологов и зоозащитников, но в конце концов получила поддержку общественности.

Министерство охраны природы Новой Зеландии сообщило британской газете Guardian, что подавляющее большинство отзывов на проект стратегии было высказано в поддержку контроля за популяцией кошек: 90% назвали необходимым их включение в список или более эффективное управление численностью особей этого вида.

Серьезную угрозу биоразнообразию в Новой Зеландии, по мнению местных властей, создают и обычные домашние кошки. Их численность в стране является одной из самых высоких в мире, а правила содержания в домашних условиях практически не отрегулированы. Зоозащитники требуют, чтобы правительство приняло закон, обязывающий владельцев кошек держать их в помещениях, чипировать и кастрировать.

Активисты также призывают не бороться с одичавшими кошками путем их истребления. По словам эколога Кристин Самнер, властям следует выделить финансирование на дополнительные исследования популяции и причиняемого ими вреда, чтобы разработать более гуманные методы контроля численности этого вида.

«Мы говорим об их удалении из окружающей среды, и в настоящее время это делается смертельными средствами, что нас не устраивает. Это самая большая проблема», — возмутилась она.