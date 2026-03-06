В соцсетях распространилась информация о якобы объявленном в России наборе добровольцев для отправки в Иран в рамках стратегического партнерства для отражения внешней агрессии. Соответствующие публикации сопровождаются скриншотами документов, якобы утвержденных региональными администрациями. Под ними стоят фамилии губернаторов, в некоторых случаях с факсимильной подписью. Власти и силовые органы опровергают информацию об отправке российских военных в Иран.

Поддельные распоряжения, в частности, публиковались в Мурманской, Архангельской, Тамбовской, Самарской, Оренбургской, Свердловской, Новосибирской, Иркутской областях, а также в Удмуртии.

Проект «Война с фейками» назвал серию подобных публикаций «массированной кампанией» по распространению ложных сведений.

«Ни в одном из регионов таких постановлений издано не было, в чем можно убедиться на официальных ресурсах местных правительств. При этом в документах встречаются неточности, указывающие на то, что документы — подделка», — говорится в публикации в канале проекта в Max.

Так, в Удмуртии текст фальшивого документа содержит орфографические ошибки и начинается с незаконченной фразы: «В целях минимизации последствий предстоящего…».

Фейк официально опровергли в Центре управления регионом (ЦУР) Удмуртии и Оренбуржья.

«Подложный документ, адресованный руководителям предприятий и организаций, распространяли по редакциям СМИ. Это фальшивка, таких нормативно-правовых актов в регионе не принимали», — говорится в сообщении Центра.

В Мурманской области номер фейкового постановления о формировании групп добровольцев для отправки в Иран пронумерован не так, как настоящие документы, опубликованные на официальном сайте местного правительства. Кроме того, должность и имя губернатора в подделке не выделены жирным шрифтом, указывает «Война с фейками».

В Самарской области фальшивое распоряжение о содействии Ирану распространилось с аккаунта, который обладает признаками бота, а не реального пользователя. Эта учетная запись не содержит никакой личной информации и имеет в подписках паблики соседнего Саратова.

В Тамбовской области распространителем фейка также оказался аккаунт с признаками бот-активности. Правительство региона сообщило в соцсети, что постановление об отправке групп добровольцев в Иран сфабриковано.

Антитеррористическая комиссия в Свердловской области также предупредила о распространении поддельного распоряжения губернатора.

«Для придания достоверности фейку, информация распространяется с поддельных аккаунтов руководителей государственных органов. Очередной вброс злоумышленников направлен на дискредитацию работы органов власти и провоцирование международных конфликтов», — указали в комиссии.

В Новосибирской области информацию о добровольческих группах в Иран опроверг глава департамента информполитики администрации губернатора и правительства Сергей Нешумов. «Это фейк», — сказал он ТАСС.

В правительстве Иркутской области рассказали, что фальшивку за подписью губернатора рассылают по электронной почте. В поддельном документе содержится призыв главам предприятий региона формировать отряды добровольцев для командирования в зону «особого режима» в Иране, при этом отмечается, что востребованы инженеры, специалисты по беспилотникам, разминированию и радиоэлектронной борьбе, а также переводчики со знанием персидского языка фарси и арабского.

«Списки кандидатов злоумышленники предлагают направлять в военкоматы», — добавили в администрации Приангарья.

Там указали, что документ не значится в официальных реестрах, глава региона его не подписывал, а сам текст полон канцелярских ошибок, пишет «АиФ-Иркутск».

Фейк о сборе помощи Ирану

Помимо поддельных документов о наборе добровольцев в соцсетях расходится фейк о том, что Общероссийский народный фронт (ОНФ) объявил сбор гуманитарной помощи Ирану под девизом «Все для Победы». Этот документ также составлен со множеством ошибок, отмечает «Война с фейками».

Среди признаков мошенничества проект перечислил следующие: объявление об этом сборе на официальных ресурсах ОНФ отсутствует, организация не принимает пожертвований в криптовалюте, а почта привязана к виртуальному номеру телефона за пределами России (Карибские острова, США или Канада).

«Наличие в гуманитарной помощи крепкой алкогольной продукции и любых мясных консервов тоже выглядит странно. <…> Добавим, что сама идея доставки груза в горячую точку на данный момент выглядит сомнительной», — говорится в канале.

В ОНФ заявили ТАСС, что сообщения о сборе помощи Ирану от имени движения являются ложными, а все официальные сборы направлены на поддержку российских бойцов в зоне СВО и жителей новых и приграничных регионов. Там также отметили, что не собирают средства в криптовалюте или на личные банковские карточки.