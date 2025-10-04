Власти не будут изымать у собственников квартиры, признанные пустующими, заявил ТАСС председатель комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко. По его словам, решение о признании жилья пустующим будет принимать специальная комиссия. Так сенатор прокомментировал законопроект о критериях признания пустующим жилья на Крайнем Севере.

Ранее группа парламентариев во главе с Шевченко внесла в Госдуму проект закона, которым предлагается прописать в Жилищном кодексе критерии «пустующего помещения» в многоквартирных домах на Крайнем Севере. После этого некоторые СМИ сообщили о возможной конфискации пустующих квартир у россиян.

Шевченко заверил, что у граждан не будут изымать квартиры.

«Решение о признании жилья пустующим будет приниматься комиссией, которая будет создаваться органом местного самоуправления в определенном им же порядке. В этом случае жилищные права нанимателей и собственников пустующих помещений в многоквартирных домах будут неукоснительно обеспечиваться по аналогии с нормами Жилищного кодекса, действующими в случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», — сказал сенатор.

Нормы законопроекта предлагается применять к пустующим помещениям в многоквартирных домах, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, пояснил Шевченко. По его словам, именно от этих регионов был запрос на разработку соответствующего проекта.

Собственники пустуюших квартир уезжают в другие регионы и перестают их содержать, тогда как местные власти продолжают обеспечивать многоквартирные дома необходимыми ресурсами, продолжил Шевченко. Как отметил сенатор, из-за малой заселенности таких домов и низких показателей использования ресурсов во внутридомовых системах происходит перемерзание систем тепло-, водоснабжения, водоотведения.

«Более того, в случае проникновения в заброшенные квартиры посторонних лиц в результате совершения ими противоправных деяний может быть причинен вред гражданам, проживающим в таком многоквартирном доме. Сложившаяся ситуация создает критическое положение для добросовестных собственников, проживающих в своих квартирах, поскольку лишает их комфортных условий проживания и гарантий безопасности жизни и здоровья», — заявил Шевченко.

Он уточнил, что, согласно закнопроекту, жилое помещение в многоквартирном доме может быть признано пустующим, если соответствует не менее чем двум из четырех критериев:

долги за коммунальные услуги, образовавшиеся за один год и более,

долги по имущественному налогу и пеням за два налоговых периода и более,

отсутствие изменений в показаниях счетчиков за период более одного года,

отсутствие или неисправность входной двери в жилое помещение, остекления окон, отопительных приборов.

Согласно задумке авторов проекта, после признания квартир пустующими они перейдут в муниципальный жилищный фонд, но только в том случае, если собственник сам откажется от них.

«Чаще всего собственники от таких квартир сами отказываются, поскольку не могут их продать и не хотят содержать. <…> Решение о включении этой нормы в законопроект было принято на межведомственном совещании. Такое регулирование позволит в краткий срок муниципалитетам получать в свой жилищный фонд такие квартиры», — заключил Шевченко.

Один из авторов законопроекта депутат Госдумы Александр Якубовский в разговоре с «РБК Недвижимостью» заявил, что власти смогут использовать пустующие квартиры для предоставления жилья очередникам, сдачи по договорам социального найма либо вовлечения в оборот через торги.

«Право собственности никто не аннулирует в одностороннем порядке: если человек не платит налоги и коммунальные услуги годами, то квартира может быть признана пустующей только при совокупности признаков <…> Главная задача — чтобы пустующее жилье не разрушало дома и не создавало угрозы соседям, а работало на благо жителей», — сказал он.

Для других территорий подобная мера пока не рассматривается, но «если инструмент окажется эффективным, его можно будет масштабировать», добавил Якубовский.