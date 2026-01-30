Требование сотрудников метрополитена продемонстрировать включенный экран смартфона или другого электронного устройства обусловлено мерами безопасности, заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков во время прямой линии. Так он ответил на жалобы жителей города на проверки в метро.

В рамках прямой линии вице-губернатору позвонил мужчина и поинтересовался, почему в метрополитене теперь есть объявления о необходимости продемонстрировать включенное устройство по требованию сотрудника подземки. Так, петербургское издание «Фонтанка» писало, что их корреспондента в метро недавно попросили включить ноутбук и смартфон, а также продемонстрировать, что «его наушники — действительно наушники».

«Метрополитен, как и любой объект транспортной инфраструктуры, является объектом транспортной безопасности», — ответил Поляков.

Вице-губернатор отметил, что сегодня власти города применяют повышенные меры безопасности, сославшись на «непростое время». Он попросил жителей и гостей Петербурга с пониманием отнестись к применяемым мерам. Вместе с этим он обратил внимание, что сотрудники службы безопасности метрополитена не проверяют содержимое смартфонов и не требуют разблокировать его.

«Включили экран, показали, что это телефон, а не что-то другое, и, соответственно, пошли дальше», — заключил он.

Впервые жители Петербурга столкнулись с массовыми проверками устройств в метро в начале августа 2025 года. Сотрудники метро при этом ссылались на «приказ №34», объясняя необходимость доказать работоспособность смартфонов и компьютеров.

«Фонтанка» писала, что речь идет о приказе Минтранса, принятого в марте 2025 года. В одном из пунктов документа говорится, что для прохода в метрополитен пассажир должен подтвердить работоспособность своих устройств. В пресс-службе петербургского метрополитена пояснили изданию, что принятые меры являются «вынужденным ответом современным реалиям» и нужны для пресечения «возможных негативных последствий».