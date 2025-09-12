Слова лидера Китая Си Цзиньпина о том, что люди могут дожить до 150 лет, — это «чрезвычайно оптимистичный прогноз», заявила ТАСС главный внештатный специалист-гериатр Минздрава России Ольга Ткачева. Она отметила, что предел человеческой жизни сейчас — это 120-125 лет, и нужен научный прорыв, чтобы этот показатель вырос.

«Что касается прогноза председателя КНР Си Цзиньпина о том, что в текущем столетии у человека появится возможность прожить до 150 лет, то такой сценарий представляется чрезвычайно оптимистичным», — заявила эксперт.

Она отметила, что, несмотря на прогресс в геронтологии, многие специалисты считают, что «теоретический предел человеческой жизни находится в районе 120—125 лет».

«Так что достижение рубежа в 150 лет потребует поистине революционных научно-медицинских прорывов», — считает Ткачева.

Эксперт также отметила, что долголетие зависит не только от медицины, но и от социальной среды, условий жизни, уровня образования, а также от активного участия людей в заботе о своем здоровье.

Ранее Reuters опубликовало фрагмент разговора президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина, когда они направлялись на парад в честь 80-летия окончания Второй мировой войны и обсуждали вопросы долголетия, а также трансплантации органов. Запись была сделана 3 сентября в Пекине.

Разные издания и агентства, включая Bloomberg, распространили перевод беседы обсуждали вопросы долголетия, согласно которому Си Цзиньпин заявил: «Раньше люди редко доживали до 70 лет, но сегодня в 70 лет ты все еще ребенок».

Ответ Путина на записи не слышно, но китайский переводчик передал его лидеру КНР так: «Благодаря развитию биотехнологий человеческие органы можно пересаживать постоянно, и люди смогут жить все дольше и даже достичь бессмертия».

Си Цзиньпин согласился с утверждением и предположил, что люди смогут доживать до 150 лет уже в XXI веке.

Позднее Путин подтвердил, что они обсуждали с главой Китая вопрос о продлении жизни до 150 лет. Он уточнил, что «современные средства оздоровления и хирургические операции, связанные с заменой органов, позволяют надеяться, что продолжительность жизни будет увеличиваться существенным образом».

6 сентября телеграм-канал «Китайский плакат», комментируя видео с лидерами двух стран, сообщил, что по поводу беседы лидеров двух стран появились разные спекуляции.

«Кто-то говорит, что главы государств обсуждали тему бессмертия, кто-то — что омоложение. Кто-то считает, что элиты коварно планируют доживать аж до 150 лет и править нами бесконечно. Не хочу вас расстраивать, но на самом деле эта беседа вовсе не была такой уж зловещей», — отмечается в посте.

По данным авторов канала, переводчик сообщил Путину следующее: «Органы можно постоянно пересаживать и благодаря этому прожить дольше и не стареть».

Далее Си заявил следующее, пишет «Китайский плакат»: «Есть прогнозы, что в этом веке, будем надеяться, люди будут доживать до 150».

«Как видите, слов “бессмертие” и “омоложение” никто не произносил. И Си вовсе не говорит, что планирует жить до 150. Он говорит, что в будущем (возможно, уже даже в XXI веке) люди, может быть, смогут, он на это надеется», — отмечает телеграм-канал.

8 сентября телеграм-канал «Китайская угроза» сообщил, что в «китайском интернете зачистили все упоминания о разговоре Путина и Си Цзиньпина о возможности дожить до 150 лет».

Кроме того, китайский телеканал CCTV, который предоставил Reuters лицензию на использование кадров, отозвал разрешение, сославшись на «искажение фактов» из-за редакторской правки. Reuters сообщило, что удалило видео, но при этом подчеркнули, что уверены в точности информации и не считают, что нарушили стандарты объективной журналистики.