Во французском регионе Эльзас полиция освободила девятилетнего мальчика, который больше года провел взаперти в фургоне своего отца в антисанитарных условиях.

Как сообщает Le Parisien, отец мальчика задержан. Мужчина заявил, что таким образом пытался «защитить» сына от принудительного лечения. Власти выясняют, почему социальные службы и школа не заметили длительного отсутствия ребенка.

О произошедшем стало известно вечером 6 апреля. В коммуне Хагенбах (департамент Верхний Рейн) местная жительница обратилась в жандармерию, услышав детские крики, доносившиеся из припаркованного фургона. Прибывшие на место полицейские вскрыли автомобиль и обнаружили внутри девятилетнего мальчика.

Ребенок находился в экстремальных условиях. Его нашли обнаженным, лежащим в позе эмбриона на куче мусора и экскрементов, укрытым ветхим одеялом. Мальчика передали под опеку социальных и медицинских служб.

По подозрению в незаконном лишении свободы был оперативно задержан 43-летний отец ребенка. На допросе он признался, что держал сына в грузовом отсеке машины с осени 2024 года.

Свои действия мужчина объяснил попыткой «спасти» ребенка: по его словам, 37-летняя сожительница настаивала на том, чтобы сдать мальчика в психиатрическую клинику. При этом прокурор региона Николя Эйтц подчеркнул, что в деле не фигурирует никаких медицинских документов или объективных данных, подтверждающих наличие у ребенка проблем с психикой.

Как отмечает следствие, на протяжении более чем года отец ежедневно использовал этот фургон для поездок на работу. Когда коллеги или соседи обращали внимание на подозрительные шумы из закрытого кузова, мужчина убеждал их, что внутри сидит кот.

В настоящий момент отцу предъявлены обвинения в незаконном лишении свободы, а также в лишении несовершеннолетнего ухода и питания. Он помещен под стражу, его сожительница находится под судебным контролем.

Один из главных вопросов, который сейчас обсуждают французские СМИ, — как девятилетний мальчик мог не привлекать внимания властных органов на протяжении полутора лет.