Во Владикавказе бывший работник местного парка развлечений пытался убить живущую там собаку, нанося ей удары молотком. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал ALL IN LOVE.

По словам очевидицы происшествия, известный многим своим добродушным характером пёс по кличке Тумба, давно обитающий на территории парка, дремал рядом с ней в тире, когда неожиданно появился ее бывший коллега. Мужчина настойчиво попросил оставить их наедине. Девушка вышла, но, вернувшись через несколько минут, обнаружила запертую дверь — войти обратно она уже не смогла.

«Слышно удар. Слышно как орет, просто с ума сходит собака. Я не думала, что на такое способен человек», — рассказала она.

Позднее в телеграм-канале «ЧП/Владикавказ #1» было опубликовано видео, запечатлевшее нападение на собаку. На записи виден мужчина в светлом головном уборе, который совершает серию ударов инструментом (предположительно молотком), при этом часть его действий скрыта от объектива. При этом нападавший заранее подготовил черный полиэтиленовый пакет, вероятно, предназначенный для сокрытия тела убитого пса.

Как сообщает ALL IN LOVE, после нападения ветеринары зафиксировали у Тумбы потерю зрения, отек мозга и перелом черепа. При этом автор публикации утверждает, что нападавший может избежать наказания — у нападавшего якобы есть родственник, занимающий высокий пост, поэтому сотрудницы парка опасаются, что виновник останется без наказания.

При этом зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов уже заявил, что направит запросы в МВД и прокуратуру Северной Осетии.

«Проходить мимо такого вопиющего события — неправильно. Мы направим депутатские запросы с просьбой провести тщательное расследование, чтобы он не ушел ни в коем случае от ответственности. Ключевой здесь вопрос: не является ли преступник серийным?» — отметил Бурматов.

Депутат напомнил, что в российском законодательстве предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность за жестокое обращение с животными. Если будет установлено систематическое совершение подобных преступлений, это становится отягчающим обстоятельством и позволяет квалифицировать действия по ч. 2 ст. 245 УК РФ. В таком случае виновному грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы — при условии доказанности повторности преступных действий.