28-летний житель Владивостока убил свою супругу около дома на улице Адмирала Смирнова из-за ревности, сообщает Инфо24 со ссылкой на региональное управление СК России.

По данным ведомства, пара проходила через развод и уже не жила вместе. В СК отметили, что убийство произошло на почве ревности, когда женщина возвращалась из магазина. Она получила около десяти ножевых ранений сразу двумя ножами и скончалась на месте.

Подозреваемый убежал в сторону леса, доехал до Уссурийска, но был задержан и отправлен в СИЗО, пишет Инфо24. У пары остался полуторагодовалый ребенок.

Местные жители рассказали изданию, что женщина неоднократно обращалась в полицию с заявлениями об избиениях и преследованиях со стороны супруга, но правоохранители не реагировали.

«В связи с данными обстоятельствами следователями СКР организована доследственная проверка по факту халатности», — сказано в сообщении регионального СК.

Проверку действий полиции также инициировала прокуратура.