Во Владивостоке трое детей погибли при пожаре в многоэтажном доме на улице Толстого. Об этом сообщило СУ СК России по Приморскому краю. По информации ведомства, несовершеннолетние находились в квартире без взрослых.

Возгорание произошло 12 февраля в 22:03 по местному времени (15:03 мск). По информации ведомства, в ходе тушения в помещении были обнаружены тела троих детей в возрасте трех, шести и девяти лет «с признаками воздействия высоких температур и отравления угарным газом».

«Дети находились в квартире без присмотра взрослых», — уточняет СК.

Возбуждено уголовное дело по факту причинение смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Прокуратурой будет дана принципиальная правовая оценка работе органов системы профилактики, призванных обеспечить благополучие в семьях с детьми.

В региональном ГУ МЧС уточнили, что сгоревшая квартира находится на седьмом этаже. Прибывшие на место спасатели обнаружили сильное задымление в подъезде и эвакуировали шестерых соседей, включая двух детей.

Локализовать огонь удалось на площади 30 кв. м силами 30 человек с использованием восьми единиц техники.

В ночь на 31 января четыре человека, включая мать и двоих детей в возрасте пяти лет и восьми месяцев, погибли при пожаре в частном доме в Камне-на-Оби (Алтайский край). В СК уточнили, что их вынесли из горящего дома и доставили в больницу, однако они умерли «от отравления продуктами горения». К возгоранию могла привести неправильная эксплуатация печного оборудования.