Руководителя департамента по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу Дмитрия Цуканова и его заместителя Артема Невеселого задержали сотрудники УФСБ России по Приморскому краю задержали, сообщает источник РЕН ТВ.

По данным издания, задержанные подозреваются в получении крупных взяток за выдачу лицензий на разработку полезных ископаемых. ТАСС отметил, что чиновники находятся в изоляторе временного содержания.

Vladivostok1.ru уточняет, что задержание произошло на рабочем месте.

Цуканов возглавлял департамент с 2020 года. До этого он занимал должность заместителя начальника Департамента по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу и был главой отдела геологии и лицензирования по Магаданской области.

3 февраля во Владивостоке задержали главу Приморского межрегионального управления Россельхознадзора Дмитрия Здановича по подозрению в получении взятки. В управлении прошли обыски. 5 февраля его отправили в СИЗО, чиновник проведет под арестом два месяца до завершения расследования.

В августе Фрунзенский районный суд Владивостока вынес приговор по делу о коррупции в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.