Минюст России 19 сентября обновил реестр иноагентов, расширив его на пять пунктов. Это следует из информации, размещенной на сайте ведомства.

В перечень вошли:

Военный блогер, волонтер, экс-советник губернатора Курской области Роман Алехин.

Историк Сергей Эрлих.

Политический активист Иван Востриков.

Журналистка Елена Рыковцева.

Медиапроект «Avtozak-LIVE».

Это первый случай, когда Минюст вносит военблогера в список иноагентов. Алехин оказался в реестре спустя десять дней после обвинений в отмывании денег, прозвучавших в государственных СМИ и телеграм-каналах.

Сотрудничающий с силовиками канал «112» сообщал, что волонтер через свой благотворительный фонд якобы пытался легализовать 200 млн рублей, поступивших от некоего бизнесмена на помощь военной операции. Согласно озвученной схеме, он якобы должен был закупить медикаменты на 150 млн, а остальные средства присвоить.

Позднее в разговоре с RTVI Алехин пояснил, что к нему обратились люди, представившиеся связанными с фондом бизнесмена Сергея Галицкого, и предложили схему по отмыву денег. Они планировали перевести 100 млн рублей его фонду, чтобы большая часть вернулась к ним через фирмы-подрядчики, а меньшая — около 35 млн — осталась бы ему на нужды учреждения, но под их контролем.

Алехин утверждает, что отказался от этого из-за требования подделать документы о количестве закупленного товара, после чего предложившие схему исчезли. Он отметил, что считает эту историю «заказной» акцией для «зачистки поляны» в сфере гуманитарной помощи.

Ранее Алехин занимал пост советника экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, впоследствии обвиненного в присвоении бюджетных средств, предназначенных для строительства приграничных укреплений. В марте текущего года блогер заключил контракт с Минобороны и был зачислен в подразделение спецназа «Ахмат». Однако спустя 23 дня он досрочно расторг контракт и назвал свое решение ошибочным.

В минувшую пятницу, 12 сентября, Минюст признал иноагентами четырех человек, в том числе известного писателя и сценариста Эдуарда Тополя*, а также проект «Обманутый россиянин»*. Кроме того, в список вошли журналистка и писательница Ирина Бороган*, активистка Ирина Шумилова* и блогер Сергей Куропов*.

Принятый в 2012 году закон об иноагентах изначально касался исключительно некоммерческих организаций. Впоследствии сфера его действия неоднократно расширялась: в 2017 году — на СМИ, а в 2020 — на частных лиц, включая блогеров, активистов и обычных граждан.

Значительные изменения были внесены в 2022 году с введением понятия «иностранное влияние». Это позволило присваивать статус иноагента не только за финансирование из-за рубежа, но и за любую иностранную поддержку, а также за участие в политике под предполагаемым иностранным влиянием. Процесс корректировки данного законодательства продолжается.

Закон накладывает на иноагентов множество ограничений. Им нельзя работать на госслужбе и в стратегических компаниях (например, в «Росатоме»), заниматься политикой, образованием или просвещением. Им также запрещено получать деньги из бюджета, участвовать в госзакупках и рекламе, а также пользоваться льготными налоговыми режимами.

*внесены Минюстом России в реестр иноагентов