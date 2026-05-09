Военнослужащие Корейской народной армии приняли участие в параде на Красной площади в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

В 2026 году парад Победы прошел в усеченном формате. По Красной площади прошли колонны участников спецоперации, а также военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооруженных сил России, а также специалисты войск беспилотных систем. Суворовцы и нахимовцы участия в параде не принимали.

Механизированная колонна не принимала участия в параде Победы, «в связи с оперативной обстановкой». Вместо этого в ходе трансляции показали работу Вооруженных сил всех видов и родов войск, участвующих в СВО и несущих дежурство и боевую службу. В том числе показали работу расчетов на пунктах управления Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил и на кораблях Военно-морского флота. Также состоялась авиационная часть парада, в небе над Красной площадью пролетели пилотажные группы «Витязи» и «Стрижи».

Принимал парад министр обороны Андрей Белоусов, а командовал парадом главнокомандующий Сухопутными войсками Андрей Мордвичев.