Россия вернет под свой контроль город Купянск в ближайшие несколько недель или в течение месяца. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Он отметил, что российская армия, наступающая на Купянск с весны, провела тщательную подготовку. По словам Матвийчука, в настоящее время войска вошли в город и осуществили его фланговое окружение, а также перерезали дорогу на Чугуев — пригород Харькова, который служил ключевым логистическим центром для снабжения группировки украинских войск.

«Наши части защищают позиции в Купянске. Мы возвращаем город в свою юрисдикцию», — сказал эксперт.

Он добавил, что превосходство в воздухе, в огневых силах и живой силе на этом направлении сохраняется на стороне России.

В разговоре с Инфо24 Матвийчук отметил, что российские войска сознательно воздерживаются от полного замыкания котла в районе Купянска. В ходе операции по окружению часто намеренно оставляется один, условно открытый, проход. Такая тактика применяется для того, чтобы вынудить противника попытаться прорваться, попав при этом в подготовленную ловушку, понести значительные потери и в итоге отступить, пояснил эксперт.

«В конечном итоге моральный дух вражеских сил будет сломлен, и они запросят мира. Именно такую ловушку российские войска приготовили для ВСУ в Купянске», — убежден полковник.

По мнению эксперта, контроль над Купянском позволит российским силам выйти на оперативный простор для продвижения к Чугуеву — ключевому промышленному центру региона. Захват этого города с оборонными предприятиями, подчеркнул он, будет иметь двойной эффект: противник лишится критически важных мощностей, а для Харькова возникнет непосредственная угроза.

«Я полагаю, что захват Чугуева станет нашей следующей целью после Купянска, после чего наши войска уже будут напрямую угрожать Харькову», — заключил Матвийчук.

Ранее газета «Взгляд» сообщила, что российские войска реализовали тактику двустороннего охвата, окружив стратегически важный для Украины гарнизон в Купянске. По информации военкоров, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в городе полностью заблокированы. Единственный путь для отступления — на юг, однако эта попытка обречена на провал из-за огневого контроля российской армии над всеми дорогами в этом направлении, что грозит украинским войскам огромными потерями.