Москва может согласиться на перемирие с Киевом при условии полного вывода украинских войск с территорий Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, снятия санкций, возвращения активов, а также введения эмбарго на поставки американского вооружения Украине. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» выразил бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин.

«Если перемирие будет такое, что ВСУ покинут территории всех российских регионов, может быть, в этом есть какой-то смысл, но, на мой взгляд, мы и так побеждаем», — считает он.

Вместе с тем Никулин подчеркнул необходимость выполнения изначальных целей специальной военной операции, включая демилитаризацию, денацификацию Украины и закрепление ее нейтрального статуса. По его мнению, Россию не интересуют временные решения в виде краткосрочного прекращения огня.

«Просто чтобы убрать тела погибших и раненных забрать с линии боевого соприкосновения, но это Россия тоже предлагала неоднократно», — добавил эксперт.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп в разговоре с союзниками допустил, что его российский коллега Владимир Путин может быть готов к обмену территориями в рамках урегулирования украинского конфликта.

Американский лидер провел консультации с союзными странами по итогам переговоров своего спецпредставителя Стивена Уиткоффа в российской столице. В ходе обсуждения президент США выразил оптимизм относительно возможности установления режима прекращения огня в зоне украинского конфликта.

Российская и американская стороны достигли договоренности о проведении переговоров между Путиным и Трампом. Встреча запланирована на ближайшее время — ориентировочно в течение следующей недели, при этом место проведения будет объявлено позднее. Помощник российского президента Юрий Ушаков выразил надежду, что предстоящие переговоры окажутся продуктивными и приведут к конкретным результатам.