Удары по украинской энергосистеме могут привести к коллапсу страны, заявил военный эксперт Олег Глазунов в интервью «Ленте.ру». По его словам, «все держится на электричестве» — от промышленных предприятий до правительственных учреждений.

«Если не будет электроэнергии, станут заводы, промышленные и военные объекты, транспорт, прекратит работать правительство», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что вывод из строя оставшихся электростанций парализует всю инфраструктуру Украины.

Второй по значимости целью Глазунов назвал железнодорожную инфраструктуру и логистические маршруты, используемые для переброски вооружений и личного состава. При этом эксперт уточнил, что конкретные цели определяются задачами, поставленными президентом России Владимиром Путиным.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предупредил о готовящихся ответных ударах после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую АЭС. По данным экспертов, украинская сторона уже вывела из строя восемь из десяти высоковольтных линий энергоснабжения станции, что создает риски для ее нормального функционирования.

Депутат заявил, что российские вооруженные силы наносят удары по ключевым объектам военной инфраструктуры Украины, таким как учебные центры, производственные мощности, логистические цепочки и грузы. По его словам, эта стратегия позволяет сокращать объемы вооружений и снаряжения украинской армии.

Он добавил, что подобные действия создают условия для успешного продвижения российских войск и выполнения задач спецоперации. При этом депутат подчеркнул, что Россия не станет наносить удары по атомным электростанциям, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

По его мнению, украинская сторона, обстреливая Запорожскую АЭС, стремится спровоцировать гуманитарную катастрофу с целью возложить ответственность за это на Россию.

По данным агентства ТАСС, со ссылкой на эксперта в области атомной энергетики Рената Карчаа, украинские военные за три года вывели из строя большинство высоковольтных линий, питающих Запорожскую АЭС. Как утверждается, основной целью этих действий является срыв возможности генерации электроэнергии на станции и оказание психологического давления на ее персонал.

Эксперт заявил, что, по его мнению, киевские власти намеренно создают угрозы ядерной безопасности и пытаются помешать восстановлению работоспособности ЗАЭС, планомерно осуществляя подобные удары на протяжении последних лет.