Госдума единогласно денонсировала межправительственное соглашение с США об утилизации плутония, передает корреспондент RTVI. Денонсацию поддержали 389 депутатов.

Во время обсуждения в Госдуме замглавы МИД Сергей Рябков напомнил, что действие соглашения было приостановлено в октябре 2016 года указом президента России Владимира Путина. Тогда же был принят соответствующий федеральный закон.

«Были сформулированы определенные условия возобновления действия соглашения, которые, разумеется, американцами выполнены не были. В настоящий момент ни одно из этих условий не может быть выполнено с учетом того, что ситуация радикально изменилась», — пояснил замминистра.

По словам Рябкова, в нынешних условиях «естественным образом напрашивается завершение процесса прекращения сотрудничества с американцами в рамках соглашения даже с формальной точки зрения».

«Сохранение каких-либо дальнейших обязательств в отношении плутония, являющегося предметом данного соглашения, неприемлемо и нецелесообразно с каких-либо точек зрения. Соответствующая работа по линии всех профильных ведомств проведена. Необходимые заключения согласования получены», — заявил замглавы МИД.

Обсуждение денонсации российско-американского соглашения прошло сжато. Депутат Госдумы Андрей Альшевских поинтересовался, сколько плутония утилизировала Россия. Рябков предупредил, что ответ на этот вопрос влечет уголовную ответственность для него, так как данные относятся к данным повышенной секретности.

«Война идет», — заявил в свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он порекомендовал парламентариям реализовывать интерес «и перед заседанием, и в рамках комитета, и в рамках текущей работы». «Соглашение давно была пора денонсировать… У нас сильный президент, ответственный парламент и эффективное правительство», — добавил Володин.

Законопроект о денонсации российско-американского соглашения направлен на «предотвращение возникновения обстоятельств, угрожающих национальной безопасности Российской Федерации», говорится в заключении комитета Госдумы по международным делам. В документе также указывается, что основанием для денонсации соглашения стало «коренное изменение обстоятельств», существовавших на момент его заключения.

«Сохранение каких-либо дальнейших обязательств в отношении плутония, являющегося предметом соглашения, представляется нецелесообразным», — говорится в заключении.

В свою очередь комитет Госдумы по обороне счел, что денонсация соглашения и протоколов к нему «в полной мере отвечает интересам и безопасности Российской Федерации».