Госдума единогласно денонсировала межправительственное соглашение с США об утилизации плутония, передает корреспондент RTVI. Денонсацию поддержали 389 депутатов.
Во время обсуждения в Госдуме замглавы МИД Сергей Рябков напомнил, что действие соглашения было приостановлено в октябре 2016 года указом президента России Владимира Путина. Тогда же был принят соответствующий федеральный закон.
«Были сформулированы определенные условия возобновления действия соглашения, которые, разумеется, американцами выполнены не были. В настоящий момент ни одно из этих условий не может быть выполнено с учетом того, что ситуация радикально изменилась», — пояснил замминистра.
По словам Рябкова, в нынешних условиях «естественным образом напрашивается завершение процесса прекращения сотрудничества с американцами в рамках соглашения даже с формальной точки зрения».
«Сохранение каких-либо дальнейших обязательств в отношении плутония, являющегося предметом данного соглашения, неприемлемо и нецелесообразно с каких-либо точек зрения. Соответствующая работа по линии всех профильных ведомств проведена. Необходимые заключения согласования получены», — заявил замглавы МИД.
Обсуждение денонсации российско-американского соглашения прошло сжато. Депутат Госдумы Андрей Альшевских поинтересовался, сколько плутония утилизировала Россия. Рябков предупредил, что ответ на этот вопрос влечет уголовную ответственность для него, так как данные относятся к данным повышенной секретности.
«Война идет», — заявил в свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он порекомендовал парламентариям реализовывать интерес «и перед заседанием, и в рамках комитета, и в рамках текущей работы». «Соглашение давно была пора денонсировать… У нас сильный президент, ответственный парламент и эффективное правительство», — добавил Володин.
Законопроект о денонсации российско-американского соглашения направлен на «предотвращение возникновения обстоятельств, угрожающих национальной безопасности Российской Федерации», говорится в заключении комитета Госдумы по международным делам. В документе также указывается, что основанием для денонсации соглашения стало «коренное изменение обстоятельств», существовавших на момент его заключения.
«Сохранение каких-либо дальнейших обязательств в отношении плутония, являющегося предметом соглашения, представляется нецелесообразным», — говорится в заключении.
В свою очередь комитет Госдумы по обороне счел, что денонсация соглашения и протоколов к нему «в полной мере отвечает интересам и безопасности Российской Федерации».
Соглашение между правительствами России и США «об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны, обращении с ним и сотрудничестве» было подписано в Москве 29 августа 2000 года и в Вашингтоне 1 сентября 2000 года. Документ предусматривает утилизацию каждой из сторон 34 тонн оружейного плутония, объявленного излишним для военных программ.
В 2006 и 2010 годах были подписаны два протокола к соглашению. Первый регулирует вопросы гражданской ответственности за ущерб, второй — вопросы финансирования. Кроме того, подписанный в 2010 году протокол фиксирует двусторонние договоренности о способе утилизации плутония, согласно которым весь подпадающий под действие соглашения плутоний утилизируется путем облучения в ядерных реакторах. Оба протокола также будут денонсированы.
В октябре 2016 года действие соглашения и протоколов к нему было приостановлено указом президента России. Тогда же был принят федеральный закон, который предусматривает, что российский плутоний, подпадающий под действие соглашения, остается вне ядерной оружейной деятельности.
В законе также оговаривались условия возобновления действия соглашения: сокращение военной инфраструктуры США, размещенной на территории государств-членов НАТО, вступивших в блок после 1 сентября 2000 года, отмена закона Магнитского 2012 года и закона о поддержке свободы Украины 2014 года, отмена антироссийских санкций и компенсация понесенного Россией в результате их введения ущерба, предоставление США четкого плана необратимой утилизации плутония, подпадающего под действие соглашения, говорится в сопроводительных документах к законопроекту.