Третий день ударов Израиля и США по территории Ирана демонстрирует провал планов администрации Дональда Трампа на быструю смену режима. Об этом заявил бывший советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью профессору Гленну Дизену. По словам эксперта, ближневосточный регион стоит на пороге масштабного кризиса, который навсегда изменит геополитическую карту мира.

«В этой войне Ирану достаточно просто выжить, чтобы победить. Чем дольше длится конфликт, тем слабее выглядят США и Израиль», — считает Дуглас Макгрегор.

Военный убежден, что мы наблюдаем конец старого миропорядка и в частности американского доминирования на Ближнем Востоке. По его мнению, «правила будущего больше не будут писаться в Вашингтоне».

Макгрегор отметил, что Иран уже атаковал как минимум 27 баз и портовых объектов в регионе — от авиабазы Инджирлик в Турции до объектов в Дубае. При этом дешевые иранские дроны успешно преодолели дорогостоящие западные системы ПВО, указал полковник. Он напомнил, что контратаки Ирана парализовал работу крупнейших хабов, таких как ОАЭ, где оказались заблокированы миллионы иностранных предпринимателей, включая граждан Индии и Европы.

По словам Макгрегора, не заставили себя ждать и экономические последствия — цены на нефть в Европе уже подскочили на 20%. Эксперт прогнозирует, что вскоре энергоноситель будет стоить более $100 за баррель.

Несмотря на официальное молчание Вашингтона, Макгрегор утверждает, что США уже несут потери. По его мнению, Пентагон потерял как минимум три истребителя F-15.

«Хотя официально это списывают на «дружественный огонь», есть серьезные подозрения, что это работа иранских ПВО. Также есть погибшие среди американских моряков и летчиков, число которых занижается», — заявил полковник.

По мнению эксперта, технологическое превосходство США оказалось мифом. Иранские ракеты используют эффективные ложные цели, перегружая системы типа «Железный купол», а против гиперзвуковых ракет у Запада сейчас нет защиты.

Макгрегор полагает, что нынешний конфликт был инициирован Израилем без предварительного уведомления США, а Вашингтон был вынужден присоединиться к операции. Военный считает, что страны Залива (Саудовская Аравия, ОАЭ) и Турция потребуют вывода американских войск со своей территории, чтобы избежать дальнейших ударов. Из-за нарушенной логистики (перекрытие Ормузского пролива и Красного моря) и истощения запасов ракет (в том числе из-за поставок Украине), США не смогут поддерживать долго интенсивность огня.